https://ria.ru/20211217/dtp-1764299661.html

В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода

В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода - РИА Новости, 17.12.2021

В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода

Суд в Петербурге заключил в сИЗО водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, один из которых погиб, а другой в тяжёлом состоянии в больнице,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:11

2021-12-17T18:11

2021-12-17T18:14

происшествия

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764006801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_272ee9230a518fa972d0d677d378ebac.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил в сИЗО водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, один из которых погиб, а другой в тяжёлом состоянии в больнице, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сурена Туманова", - говорится в сообщении пресс-службы судов.По данным полиции, в среду поздно вечером у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний пьяный Туманов сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате ДТП 23-летняя девушка-пешеход погибла на месте, а 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция – 12 лет лишения свободы.По информации пресс-службы судов, Туманов безработный, не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД.Судя по данным судов, в ходе освидетельствования у него "установлено состояние алкогольного опьянения в 0,827 миллиграммов на литр" (около 1,8 промилле) - но в крови или выдохе, неясно.

https://ria.ru/20211213/dtp-1763410487.html

https://ria.ru/20211130/dtp-1761500927.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры аварии на Невском проспекте В Петербурге на Невском пьяный водитель (43 года) сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет - девушка (23) погибла, молодой человек (26) госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель уже дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, рассказал источник РИА Новости. 2021-12-17T18:11 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия