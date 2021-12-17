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В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода
В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода - РИА Новости, 17.12.2021
В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода
Суд в Петербурге заключил в сИЗО водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, один из которых погиб, а другой в тяжёлом состоянии в больнице,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:11
2021-12-17T18:14
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил в сИЗО водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, один из которых погиб, а другой в тяжёлом состоянии в больнице, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сурена Туманова", - говорится в сообщении пресс-службы судов.По данным полиции, в среду поздно вечером у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний пьяный Туманов сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате ДТП 23-летняя девушка-пешеход погибла на месте, а 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция – 12 лет лишения свободы.По информации пресс-службы судов, Туманов безработный, не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД.Судя по данным судов, в ходе освидетельствования у него "установлено состояние алкогольного опьянения в 0,827 миллиграммов на литр" (около 1,8 промилле) - но в крови или выдохе, неясно.
https://ria.ru/20211213/dtp-1763410487.html
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Кадры аварии на Невском проспекте
В Петербурге на Невском пьяный водитель (43 года) сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет - девушка (23) погибла, молодой человек (26) госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель уже дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, рассказал источник РИА Новости.
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происшествия, санкт-петербург, россия
18:11 17.12.2021 (обновлено: 18:14 17.12.2021)
 
В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода

В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода на Невском проспекте

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил в сИЗО водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, один из которых погиб, а другой в тяжёлом состоянии в больнице, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сурена Туманова", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
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13 декабря, 10:49
В Крыму пьяный водитель насмерть сбил на обочине подростка
По данным полиции, в среду поздно вечером у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний пьяный Туманов сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате ДТП 23-летняя девушка-пешеход погибла на месте, а 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция – 12 лет лишения свободы.
По информации пресс-службы судов, Туманов безработный, не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД.
Судя по данным судов, в ходе освидетельствования у него "установлено состояние алкогольного опьянения в 0,827 миллиграммов на литр" (около 1,8 промилле) - но в крови или выдохе, неясно.
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