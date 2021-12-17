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В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.12.2021
В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Чувашии, 1 человек погиб, 4 получили травмы, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:07
2021-12-17T14:07
2021-12-17T14:07
происшествия
мариинско-посадский район
чувашская республика (чувашия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Чувашии, 1 человек погиб, 4 получили травмы, сообщает пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло в пятницу около 11.50 на 21 километре автодороги Волга - Мариинский Посад в Мариинско-Посадском районе республики."Водитель автомашины Volkswagen Sharan совершил столкновение с автобусом "ПАЗ" маршрута №222 "Новочебоксарск-Мариинский Посад". 58-летний житель Мариинского Посада, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте ДТП. В салоне рейсового автобуса в момент столкновения находилось порядка 20 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились водитель и трое пассажиров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.В свою очередь, прокуратура Чувашии сообщает, что, по предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с автобусом. "По поручению прокуратуры Чувашской Республики организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. Кроме того, будут установлены подробные обстоятельства произошедшего и выяснены причины ДТП", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211217/dtp-1764158301.html
мариинско-посадский район
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происшествия, мариинско-посадский район, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб, четверо ранены при столкновении автобуса с иномаркой в Чувашии