https://ria.ru/20211217/dtp-1764234610.html

В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом

В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.12.2021

В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Чувашии, 1 человек погиб, 4 получили травмы, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:07

2021-12-17T14:07

2021-12-17T14:07

происшествия

мариинско-посадский район

чувашская республика (чувашия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе в Чувашии, 1 человек погиб, 4 получили травмы, сообщает пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло в пятницу около 11.50 на 21 километре автодороги Волга - Мариинский Посад в Мариинско-Посадском районе республики."Водитель автомашины Volkswagen Sharan совершил столкновение с автобусом "ПАЗ" маршрута №222 "Новочебоксарск-Мариинский Посад". 58-летний житель Мариинского Посада, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте ДТП. В салоне рейсового автобуса в момент столкновения находилось порядка 20 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились водитель и трое пассажиров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.В свою очередь, прокуратура Чувашии сообщает, что, по предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с автобусом. "По поручению прокуратуры Чувашской Республики организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. Кроме того, будут установлены подробные обстоятельства произошедшего и выяснены причины ДТП", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211217/dtp-1764158301.html

мариинско-посадский район

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мариинско-посадский район, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто