https://ria.ru/20211217/drian-1764223441.html
Европа сказала "бууу", но Россия не испугалась
Французы сравнили главу МИД с лягушкой после угроз в адрес России - РИА Новости, 17.12.2021
Европа сказала "бууу", но Россия не испугалась
Заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о "стратегических последствиях" для России в случае "посягательства" на Украину вызвало негативную реакцию среди... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:36
2021-12-17T13:36
2021-12-17T15:42
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о "стратегических последствиях" для России в случае "посягательства" на Украину вызвало негативную реакцию среди читателей газеты Le Figaro.Многие пользователи отметили, что подобные предупреждения французского министра никого не пугают."Он словно лягушка из басни Лафонтена (речь идет о басне французского поэта Жана де Лафонтена про лягушку, которая лопнула, пытаясь быть похожей на вола. — Прим. ред.)", — написал Tierceron."Европа делает "буу", но ее не испугается даже мышь", — отметила The lady.Другие комментаторы поинтересовались, не надоела ли самим западным странам подобная риторика."Ле Дриан хочет начать против России операцию "Барбаросса" или что?" — недоумевает elvis788.Остальные читатели заключили, что Франции не стоит лезть в этот конфликт, потому что ее граждане не готовы воевать за Украину."Французы будут умирать за Киев? Что за бред", — заявил cyclamen10.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "усиления агрессивных действий" России у границ Украины. В Кремле подобные обвинения неоднократно опровергали, отметив, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и никому не угрожает. В Москве считают, что НАТО использует такие заявления, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.
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https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763994322.html
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в мире, украина, франция, владимир путин, жан-ив ле дриан, россия
13:36 17.12.2021 (обновлено: 15:42 17.12.2021)
Французы сравнили главу МИД с лягушкой после угроз в адрес России
Читатели Le Figaro: угрозы главы МИД Франции Ле Дриана из-за Украины не пугают Россию
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана
о "стратегических последствиях" для России в случае "посягательства" на Украину
вызвало негативную реакцию среди читателей газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили, что подобные предупреждения французского министра никого не пугают.
"Он думает, что Россия и Путин правда будут дрожать от страха после этих слов?" — задался вопросом Tienou.
"Он словно лягушка из басни Лафонтена (речь идет о басне французского поэта Жана де Лафонтена про лягушку, которая лопнула, пытаясь быть похожей на вола. — Прим. ред.)", — написал Tierceron.
"Европа делает "буу", но ее не испугается даже мышь", — отметила The lady.
Другие комментаторы поинтересовались, не надоела ли самим западным странам подобная риторика.
"К чему эта антироссийская фиксация? Чтобы отвлечься от реальных опасностей, которые нам угрожают?" — спрашивает tarte au marron.
"Ле Дриан хочет начать против России операцию "Барбаросса" или что?" — недоумевает elvis788.
Остальные читатели заключили, что Франции
не стоит лезть в этот конфликт, потому что ее граждане не готовы воевать за Украину.
"Французы будут умирать за Киев? Что за бред", — заявил cyclamen10.
"Зачем нам вообще эта война? Мы ее пытаемся избежать или, наоборот, разжигаем? А наши боевые самолеты зачем летают над Черным морем? Чтобы защитить членов ЕС Румынию и Болгарию?" — поинтересовался Georges Souriey.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "усиления агрессивных действий" России у границ Украины. В Кремле подобные обвинения неоднократно опровергали, отметив, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и никому не угрожает. В Москве считают, что НАТО использует такие заявления, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.