https://ria.ru/20211217/drian-1764223441.html

Европа сказала "бууу", но Россия не испугалась

Французы сравнили главу МИД с лягушкой после угроз в адрес России - РИА Новости, 17.12.2021

Европа сказала "бууу", но Россия не испугалась

Заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о "стратегических последствиях" для России в случае "посягательства" на Украину вызвало негативную реакцию среди... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:36

2021-12-17T13:36

2021-12-17T15:42

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о "стратегических последствиях" для России в случае "посягательства" на Украину вызвало негативную реакцию среди читателей газеты Le Figaro.Многие пользователи отметили, что подобные предупреждения французского министра никого не пугают."Он словно лягушка из басни Лафонтена (речь идет о басне французского поэта Жана де Лафонтена про лягушку, которая лопнула, пытаясь быть похожей на вола. — Прим. ред.)", — написал Tierceron."Европа делает "буу", но ее не испугается даже мышь", — отметила The lady.Другие комментаторы поинтересовались, не надоела ли самим западным странам подобная риторика."Ле Дриан хочет начать против России операцию "Барбаросса" или что?" — недоумевает elvis788.Остальные читатели заключили, что Франции не стоит лезть в этот конфликт, потому что ее граждане не готовы воевать за Украину."Французы будут умирать за Киев? Что за бред", — заявил cyclamen10.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "усиления агрессивных действий" России у границ Украины. В Кремле подобные обвинения неоднократно опровергали, отметив, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и никому не угрожает. В Москве считают, что НАТО использует такие заявления, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211216/korova-1763967476.html

https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763994322.html

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в мире, украина, франция, владимир путин, жан-ив ле дриан, россия