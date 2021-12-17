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В Госдуму внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
В Госдуму внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах - РИА Новости, 17.12.2021
В Госдуму внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах для лиц, неоднократно нарушавших правила... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:59
2021-12-17T17:24
общество
госдума рф
олег нилов
вячеслав володин
единая россия
лдпр
владимир васильев
авто
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах для лиц, неоднократно нарушавших правила дорожного движения. Текст опубликован в думской электронной базе данных.Документ подготовили представители всех пяти думских фракций: Владимир Васильев, Дмитрий Вяткин, Алексей Ткачев и Ирина Панькина от "Единой России", Ярослав Нилов и Василий Власов от ЛДПР, Олег Нилов от "Справедливой России — За правду" и Владислав Даванков от "Новых людей".Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости на величину более 60 километров в час либо выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Действие нормы распространяется на лиц, которых уже неоднократно подвергали административному наказанию и лишали водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо назначить обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.Авторы законопроекта указали, что в 2020 году по статье КоАП в части о превышении установленной скорости движения от 60 до 80 километров в час возбудили 440,4 тысячи дел, за превышение более 80 километров в час — 58, 9 тысячи, а за выезд на встречное направление — 596,8 тысячи.При этом за такие повторные правонарушения в прошлом году завели 202,1 тысячи дел, а за выезд на "встречку" — 44,8 тысячи.Эта статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД, подчеркнули депутаты. Также грубо нарушают правило, выезжая на полосу для встречного движения, почти десять процентов водителей."Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создает условия для уголовно-правового противодействия нарушениям ПДД лицам, уже подвергнутым административному наказанию и лишению права управления транспортным средством", — говорится в сопроводительных материалах.Помимо этого, законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Предлагается установить подсудность уголовных дел по таким преступлениям районному суду и определить предварительное расследование по ним в форме дознания.Документ поддержало правительство при условии отсутствия возражений со стороны администрации президента и Верховного суда Российской Федерации.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в понедельник Совет Думы примет решение по законопроекту, чтобы рассмотреть его в первом чтении уже во вторник. По его словам, если депутаты поддержат документ, второе и третье чтение могут состояться до конца осенней сессии, которая завершится 22 декабря.
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общество, госдума рф, олег нилов, вячеслав володин, единая россия, лдпр, владимир васильев, авто, россия
15:59 17.12.2021 (обновлено: 17:24 17.12.2021)
 
В Госдуму внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах для лиц, неоднократно нарушавших правила дорожного движения. Текст опубликован в думской электронной базе данных.
Документ подготовили представители всех пяти думских фракций: Владимир Васильев, Дмитрий Вяткин, Алексей Ткачев и Ирина Панькина от "Единой России", Ярослав Нилов и Василий Власов от ЛДПР, Олег Нилов от "Справедливой России — За правду" и Владислав Даванков от "Новых людей".
Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости на величину более 60 километров в час либо выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Действие нормы распространяется на лиц, которых уже неоднократно подвергали административному наказанию и лишали водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.
В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо назначить обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
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Авторы законопроекта указали, что в 2020 году по статье КоАП в части о превышении установленной скорости движения от 60 до 80 километров в час возбудили 440,4 тысячи дел, за превышение более 80 километров в час — 58, 9 тысячи, а за выезд на встречное направление — 596,8 тысячи.
При этом за такие повторные правонарушения в прошлом году завели 202,1 тысячи дел, а за выезд на "встречку" — 44,8 тысячи.
Эта статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД, подчеркнули депутаты. Также грубо нарушают правило, выезжая на полосу для встречного движения, почти десять процентов водителей.
"Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создает условия для уголовно-правового противодействия нарушениям ПДД лицам, уже подвергнутым административному наказанию и лишению права управления транспортным средством", — говорится в сопроводительных материалах.
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Помимо этого, законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Предлагается установить подсудность уголовных дел по таким преступлениям районному суду и определить предварительное расследование по ним в форме дознания.
Документ поддержало правительство при условии отсутствия возражений со стороны администрации президента и Верховного суда Российской Федерации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в понедельник Совет Думы примет решение по законопроекту, чтобы рассмотреть его в первом чтении уже во вторник. По его словам, если депутаты поддержат документ, второе и третье чтение могут состояться до конца осенней сессии, которая завершится 22 декабря.
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