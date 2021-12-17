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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211217/dorogi-1764186724.html
В Удмуртии за год отремонтировали более 320 километров дорог
В Удмуртии за год отремонтировали более 320 километров дорог - РИА Новости, 17.12.2021
В Удмуртии за год отремонтировали более 320 километров дорог
В Удмуртии в 2021 году благодаря нескольким программам отремонтировали и реконструировали более 320 километров дорог, заявил председатель правительства... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:25
2021-12-17T11:25
удмуртская республика
общество
завьяловский район
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
александр бречалов
дороги
россия
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УФА, 17 дек – РИА Новости. В Удмуртии в 2021 году благодаря нескольким программам отремонтировали и реконструировали более 320 километров дорог, заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов."Всего в этом году отремонтировано и реконструировано 370 объектов, это более 320 километров дорог. Дорожный фонд составил 9,8 миллиардов рублей. Всего же за последние пять лет уже приведено в порядок более 1,5 тысяч километров дорог", - цитирует слова Семенова пресс-служба главы Удмуртии.Отмечается, что масштабные работы по региональным дорогам провели благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом страны Владимиром Путиным, в рамках мероприятий Года села, объявленной главой Удмуртии Александром Бречаловым в 2021 году, опорному плану дорожной деятельности и субсидиям."Этот год был объявлен главой Удмуртии Александром Владимирович Бречаловым Годом села. Особо отмечу Завьяловский район - здесь привели в порядок сразу 25 объектов. На сегодня это самый динамично развивающийся район республики. Все дороги по БКД важны, безусловно, как минимум потому что они ведут к школам, детским садам, спортивным учреждениям, туристическими культурным центрам, сельхозпредприятиям. К примеру, 41 участок автодорог протяженностью более 37 километров - это дороги к образовательным учреждениям", - отметил руководитель регионального кабмина.По его словам, выбирая объект на ремонт, власти ориентируются на социально-экономическую значимость участка, состояние проезжей части, предписания ГИБДД, обращения и голосование граждан. Кроме того, ход ремонта дорог контролируют общественные организации.В управлении ГИБДД региона отметили снижение аварийности на дорогах и связали это с улучшением качества дорог. "На дорогах республики практически на треть сократилось количество ДТП. Результаты работы по тому, чтобы сделать дороги республики более безопасными и качественными, видны", - приводятся слова начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслана Набиева.
https://ria.ru/20211216/yubiley-1764121689.html
https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764108743.html
завьяловский район
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, завьяловский район, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, александр бречалов, дороги, россия
11:25 17.12.2021
 
В Удмуртии за год отремонтировали более 320 километров дорог

В Удмуртии в 2021 году отремонтировали и реконструировали более 320 километров дорог

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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УФА, 17 дек – РИА Новости. В Удмуртии в 2021 году благодаря нескольким программам отремонтировали и реконструировали более 320 километров дорог, заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов.
"Всего в этом году отремонтировано и реконструировано 370 объектов, это более 320 километров дорог. Дорожный фонд составил 9,8 миллиардов рублей. Всего же за последние пять лет уже приведено в порядок более 1,5 тысяч километров дорог", - цитирует слова Семенова пресс-служба главы Удмуртии.
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Отмечается, что масштабные работы по региональным дорогам провели благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом страны Владимиром Путиным, в рамках мероприятий Года села, объявленной главой Удмуртии Александром Бречаловым в 2021 году, опорному плану дорожной деятельности и субсидиям.
"Этот год был объявлен главой Удмуртии Александром Владимирович Бречаловым Годом села. Особо отмечу Завьяловский район - здесь привели в порядок сразу 25 объектов. На сегодня это самый динамично развивающийся район республики. Все дороги по БКД важны, безусловно, как минимум потому что они ведут к школам, детским садам, спортивным учреждениям, туристическими культурным центрам, сельхозпредприятиям. К примеру, 41 участок автодорог протяженностью более 37 километров - это дороги к образовательным учреждениям", - отметил руководитель регионального кабмина.
По его словам, выбирая объект на ремонт, власти ориентируются на социально-экономическую значимость участка, состояние проезжей части, предписания ГИБДД, обращения и голосование граждан. Кроме того, ход ремонта дорог контролируют общественные организации.
В управлении ГИБДД региона отметили снижение аварийности на дорогах и связали это с улучшением качества дорог. "На дорогах республики практически на треть сократилось количество ДТП. Результаты работы по тому, чтобы сделать дороги республики более безопасными и качественными, видны", - приводятся слова начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслана Набиева.
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Удмуртская РеспубликаОбществоЗавьяловский районУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир ПутинАлександр БречаловДорогиРоссия
 
 
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