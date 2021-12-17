https://ria.ru/20211217/donbass-1764303071.html
Глава СНБО заявил, что Украина не будет освобождать Донбасс военным путем
Глава СНБО заявил, что Украина не будет освобождать Донбасс военным путем - РИА Новости, 17.12.2021
Глава СНБО заявил, что Украина не будет освобождать Донбасс военным путем
Власти Украины способны освободить неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, однако не будут этого делать из-за возможного количества... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:26
2021-12-17T18:26
2021-12-17T18:26
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
донбасс
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2132a841e8034bdc3d453da8311b038f.jpg
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Власти Украины способны освободить неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, однако не будут этого делать из-за возможного количества жертв, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов."У меня спрашивали, можем ли мы освободить Донецкую и Луганскую область военным способом? Да, можем. Будем ли мы это делать? На сегодняшний день нет, потому что мы осознаем, что это повлечет человеческие жертвы. Для нас жизни людей являются самой большой ценностью", - заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", отрывок которого был опубликован на странице издания в Facebook.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211213/referendum-1763521494.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e695fecd3f1fe4e08ea00b8e076fe4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, донбасс, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, алексей данилов
Глава СНБО заявил, что Украина не будет освобождать Донбасс военным путем
Глава СНБО Данилов: Украина может освободить Донбасс силой, но не будет этого делать