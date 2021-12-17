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Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности
Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности
США и НАТО вряд ли подпишут с РФ договоры о взаимных гарантиях безопасности, поскольку сегодня Запад считает себя однозначным победителем в случае эскалации... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:05
2021-12-17T17:05
в мире
сша
владимир путин
нато
константин сивков
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США и НАТО вряд ли подпишут с РФ договоры о взаимных гарантиях безопасности, поскольку сегодня Запад считает себя однозначным победителем в случае эскалации конфликта с Москвой, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.Ранее российская сторона опубликовала проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего в этих документах Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, призвала НАТО гарантировать отказ от расширения на восток, в том числе за счёт бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам."Этот документ был бы конструктивным и реалистичным при условии, если США на самом деле хотели бы обеспечить безопасность в Европе. Но в сложившейся реальности НАТО ни за что не пойдёт на подписание данного документа, поскольку на Западе считают, что Россия сегодня слишком слаба, чтобы диктовать свои условия Штатам и альянсу. Поэтому я считаю, что никаких положительных реакций на этот документ не будет, ну а нам надо делать соответствующие выводы", - сказал Сивков.Эксперт предположил, что, составляя этот документ, Россия хотела продемонстрировать готовность и способность решить накопившиеся противоречия с Западом мирным путём.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764252925.html
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в мире, сша, владимир путин, нато, константин сивков, россия
17:05 17.12.2021
 
Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности

Политолог Сивков: США не подпишут договор о гарантиях безопасности из-за ситуации в Европе

© РИА Новости / Владимир Трефилов Константин Сивков, обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер", председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США и НАТО вряд ли подпишут с РФ договоры о взаимных гарантиях безопасности, поскольку сегодня Запад считает себя однозначным победителем в случае эскалации конфликта с Москвой, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее российская сторона опубликовала проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего в этих документах Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, призвала НАТО гарантировать отказ от расширения на восток, в том числе за счёт бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
15:06
Рябков рассказал о позиции НАТО по гарантиям безопасности
"Этот документ был бы конструктивным и реалистичным при условии, если США на самом деле хотели бы обеспечить безопасность в Европе. Но в сложившейся реальности НАТО ни за что не пойдёт на подписание данного документа, поскольку на Западе считают, что Россия сегодня слишком слаба, чтобы диктовать свои условия Штатам и альянсу. Поэтому я считаю, что никаких положительных реакций на этот документ не будет, ну а нам надо делать соответствующие выводы", - сказал Сивков.
Эксперт предположил, что, составляя этот документ, Россия хотела продемонстрировать готовность и способность решить накопившиеся противоречия с Западом мирным путём.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:30
Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности
 
В миреСШАВладимир ПутинНАТОКонстантин СивковРоссия
 
 
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