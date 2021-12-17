https://ria.ru/20211217/dogovor-1764282190.html

Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности

Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности

США и НАТО вряд ли подпишут с РФ договоры о взаимных гарантиях безопасности, поскольку сегодня Запад считает себя однозначным победителем в случае эскалации... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:05

2021-12-17T17:05

2021-12-17T17:05

в мире

сша

владимир путин

нато

константин сивков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141972/21/1419722160_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_990fda833010dd4b3d6410fc6e783418.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США и НАТО вряд ли подпишут с РФ договоры о взаимных гарантиях безопасности, поскольку сегодня Запад считает себя однозначным победителем в случае эскалации конфликта с Москвой, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.Ранее российская сторона опубликовала проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего в этих документах Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, призвала НАТО гарантировать отказ от расширения на восток, в том числе за счёт бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам."Этот документ был бы конструктивным и реалистичным при условии, если США на самом деле хотели бы обеспечить безопасность в Европе. Но в сложившейся реальности НАТО ни за что не пойдёт на подписание данного документа, поскольку на Западе считают, что Россия сегодня слишком слаба, чтобы диктовать свои условия Штатам и альянсу. Поэтому я считаю, что никаких положительных реакций на этот документ не будет, ну а нам надо делать соответствующие выводы", - сказал Сивков.Эксперт предположил, что, составляя этот документ, Россия хотела продемонстрировать готовность и способность решить накопившиеся противоречия с Западом мирным путём.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ria.ru/20211217/ryabkov-1764252925.html

https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763845275.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, нато, константин сивков, россия