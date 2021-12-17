Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности
Политолог Сивков: США не подпишут договор о гарантиях безопасности из-за ситуации в Европе
© РИА Новости / Владимир Трефилов Константин Сивков, обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер", председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США и НАТО вряд ли подпишут с РФ договоры о взаимных гарантиях безопасности, поскольку сегодня Запад считает себя однозначным победителем в случае эскалации конфликта с Москвой, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее российская сторона опубликовала проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего в этих документах Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, призвала НАТО гарантировать отказ от расширения на восток, в том числе за счёт бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
"Этот документ был бы конструктивным и реалистичным при условии, если США на самом деле хотели бы обеспечить безопасность в Европе. Но в сложившейся реальности НАТО ни за что не пойдёт на подписание данного документа, поскольку на Западе считают, что Россия сегодня слишком слаба, чтобы диктовать свои условия Штатам и альянсу. Поэтому я считаю, что никаких положительных реакций на этот документ не будет, ну а нам надо делать соответствующие выводы", - сказал Сивков.
Эксперт предположил, что, составляя этот документ, Россия хотела продемонстрировать готовность и способность решить накопившиеся противоречия с Западом мирным путём.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
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