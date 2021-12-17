https://ria.ru/20211217/delo-1764186909.html

В Петербурге завели еще одно дело после падения наледи на человека

В Петербурге завели еще одно дело после падения наледи на человека - РИА Новости, 17.12.2021

В Петербурге завели еще одно дело после падения наледи на человека

Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело из-за случая госпитализации прохожего, травмированного упавшей с крыши наледью, сообщает ГСУСК РФ по... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:25

2021-12-17T11:25

2021-12-17T11:25

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санкт-петербург

александр беглов

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россия

иван краско

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело из-за случая госпитализации прохожего, травмированного упавшей с крыши наледью, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.Ранее на этой неделе городская прокуратура сообщала о проведении проверок после травмирования двух человек от падения наледи с кровли в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Так, на набережной Мойки в Адмиралтейском районе наледь травмировала женщину, которая, по данным ГСУСК, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Следственные органы тогда возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности."Также было возбуждено уголовное дело и по факту госпитализации мужчины 1961 года рождения, на которого упал снег с кровли одного из домов по 3-й Советской улице", - говорится в сообщении.Кроме того, следствие проводит проверки по случаям госпитализации женщины и мужчины (оба - 1989 года рождения), на которых в среду упала наледь на улице Рубинштейна и на Большом проспекте. Как информирует ГСУ, всем пострадавших оказывается надлежащая медпомощь."Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу вновь обращается к жителям и гостям города с предупреждением об опасностях в зимний период. Будьте внимательнее, передвигаясь по городу", - просит ведомство.Как сообщалось ранее, с начала зимы в Петербурге выпало почти 60 сантиметров снега. Губернатор города Александр Беглов поручил усилить уборку, в том числе и от наледи. В настоящее время этим занимаются почти 7,5 тысячи дворников и более 1,2 тысячи кровельщиков.Актер Иван Краско направил в адрес президента РФ Владимира Путина обращение, в котором попросил о помощи в решении вопроса с уборкой снега и льда в городе.

https://ria.ru/20210305/naled-1600156426.html

https://ria.ru/20210209/proverka-1596703461.html

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происшествия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, россия, иван краско