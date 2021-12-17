https://ria.ru/20211217/covovax-1764285550.html

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax - РИА Новости, 17.12.2021

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса Covovax, которую производит Институт сыворотки... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:15

2021-12-17T17:15

2021-12-17T20:15

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ЦЮРИХ, 17 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса Covovax, которую производит Институт сыворотки Индии по лицензии американской компании Novavax, говорится в заявлении ВОЗ."Сегодня Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утвержденных ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2. Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода", - говорится в заявлении.Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.Как сообщили в организации, техническая консультативная группа по перечню препаратов для экстренного применения, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов со всего мира, определила, что вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, что польза от этого препарата перевешивает любые риски и что вакцина может использоваться во всем мире.Уточняется, что Covovax - это двухдозовая вакцина, которую получают с помощью искусственно созданного бакуловируса, содержащего ген модифицированного спайкового белка SARS-CoV-2.По информации ВОЗ, оригинальный продукт, производимый компанией Novavax, под названием NuvaxovidTM, в настоящее время проходит оценку Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). ВОЗ сообщила, что завершит собственную оценку этой вакцины, как только ЕМА выпустит свои рекомендации.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764257468.html

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в мире, индия, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии