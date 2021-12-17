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Глава МЧС жестко высказался о трагедии на "Листвяжной"

Глава МЧС сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке - РИА Новости, 17.12.2021

Глава МЧС жестко высказался о трагедии на "Листвяжной"

Врио главы МЧС Александр Чуприян оценил ситуацию с контролем безопасности на угольных шахтах в России. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:05

2021-12-17T09:05

2021-12-17T12:58

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врио главы МЧС Александр Чуприян оценил ситуацию с контролем безопасности на угольных шахтах в России."Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина. В данном случае требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана в угольных шахтах, а не создание его видимости", — заявил он в интервью РБК.По его словам отсутствие должного надзора — это прямой путь к беде."Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать", — добавил он.Как рассказал Чуприян, на "Листвяжной" в настоящий момент идут откачка воды и восстановление оборудования шахты. Он подчеркнул, что семьи погибших работников высказались за продолжение функционирования "Листвяжной".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760911774.html

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"Следили или только деньги считали?" – Путин попросил объяснить отсутствие безопасности на "Листвяжной" Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщить, следили ли за этим или только деньги считали. 2021-12-17T09:05 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия