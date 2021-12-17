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Глава МЧС жестко высказался о трагедии на "Листвяжной"
Глава МЧС сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке - РИА Новости, 17.12.2021
Глава МЧС жестко высказался о трагедии на "Листвяжной"
Врио главы МЧС Александр Чуприян оценил ситуацию с контролем безопасности на угольных шахтах в России. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:05
2021-12-17T09:05
2021-12-17T12:58
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врио главы МЧС Александр Чуприян оценил ситуацию с контролем безопасности на угольных шахтах в России."Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина. В данном случае требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана в угольных шахтах, а не создание его видимости", — заявил он в интервью РБК.По его словам отсутствие должного надзора — это прямой путь к беде."Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать", — добавил он.Как рассказал Чуприян, на "Листвяжной" в настоящий момент идут откачка воды и восстановление оборудования шахты. Он подчеркнул, что семьи погибших работников высказались за продолжение функционирования "Листвяжной".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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"Следили или только деньги считали?" – Путин попросил объяснить отсутствие безопасности на "Листвяжной"
Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщить, следили ли за этим или только деньги считали.
2021-12-17T09:05
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия
09:05 17.12.2021 (обновлено: 12:58 17.12.2021)
Глава МЧС сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке
Врио главы МЧС Чуприян сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Врио главы МЧС Александр Чуприян
оценил ситуацию с контролем безопасности на угольных шахтах в России.
"Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина. В данном случае требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана в угольных шахтах, а не создание его видимости", — заявил он в интервью РБК
.
По его словам отсутствие должного надзора — это прямой путь к беде.
"Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать", — добавил он.
Как рассказал Чуприян, на "Листвяжной" в настоящий момент идут откачка воды и восстановление оборудования шахты. Он подчеркнул, что семьи погибших работников высказались за продолжение функционирования "Листвяжной".
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.