https://ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html

Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году

Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году - РИА Новости, 17.12.2021

Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил делегацию Сингапура принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:03

2021-12-17T20:03

2021-12-17T20:03

экономика

в мире

сингапур (страна)

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763102114_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_be687654d5dbb944d5afd969655600fa.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил делегацию Сингапура принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме в 2022 году.Чернышенко и старший министр, министр-координатор по вопросам социальной политики Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам в режиме видеоконференцсвязи провели 11-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня.Как говорится в сообщении, также обсуждались вопросы торговли, в частности взаимные поставки сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, взаимодействие в сферах цифровизации, инноваций и устойчивого развития."Сотрудничество в сфере цифровизации - одно из магистральных направлений нашего взаимодействия. В рамках работы Комиссии будем предпринимать совместные шаги по продвижению высокотехнологичных компаний на рынки двух стран", - заявил Чернышенко.Вице-премьер добавил, что еще одно перспективное направление сотрудничества - совместная реализация климатических проектов, Сингапур может стать одним из потенциальных рынков для поставок водорода из России.

https://rsport.ria.ru/20211216/chernyshenko-1763991550.html

сингапур (страна)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, сингапур (страна), дмитрий чернышенко, россия