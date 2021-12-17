https://ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html
Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году
Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году - РИА Новости, 17.12.2021
Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил делегацию Сингапура принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:03
2021-12-17T20:03
2021-12-17T20:03
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сингапур (страна)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил делегацию Сингапура принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме в 2022 году.Чернышенко и старший министр, министр-координатор по вопросам социальной политики Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам в режиме видеоконференцсвязи провели 11-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня.Как говорится в сообщении, также обсуждались вопросы торговли, в частности взаимные поставки сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, взаимодействие в сферах цифровизации, инноваций и устойчивого развития."Сотрудничество в сфере цифровизации - одно из магистральных направлений нашего взаимодействия. В рамках работы Комиссии будем предпринимать совместные шаги по продвижению высокотехнологичных компаний на рынки двух стран", - заявил Чернышенко.Вице-премьер добавил, что еще одно перспективное направление сотрудничества - совместная реализация климатических проектов, Сингапур может стать одним из потенциальных рынков для поставок водорода из России.
https://rsport.ria.ru/20211216/chernyshenko-1763991550.html
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экономика, в мире, сингапур (страна), дмитрий чернышенко, россия
Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году
Вице-премьер Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на ПМЭФ и ВЭФ в 2022 году
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
пригласил делегацию Сингапура
принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме в 2022 году.
Чернышенко и старший министр, министр-координатор по вопросам социальной политики Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам в режиме видеоконференцсвязи провели 11-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня.
"Российский вице-премьер пригласил коллег из Сингапура принять участие в Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в апреле следующего года в Санкт-Петербурге
, а также в 25-м Петербургском международном экономическом форуме и 7-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
Как говорится в сообщении, также обсуждались вопросы торговли, в частности взаимные поставки сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, взаимодействие в сферах цифровизации, инноваций и устойчивого развития.
"Сотрудничество в сфере цифровизации - одно из магистральных направлений нашего взаимодействия. В рамках работы Комиссии будем предпринимать совместные шаги по продвижению высокотехнологичных компаний на рынки двух стран", - заявил Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что еще одно перспективное направление сотрудничества - совместная реализация климатических проектов, Сингапур может стать одним из потенциальных рынков для поставок водорода из России.