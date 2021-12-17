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Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь "Щелкунчик"
Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь "Щелкунчик" - РИА Новости, 17.12.2021
Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь "Щелкунчик"
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ и решения по ставке брошь "Щелкунчик",... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:34
2021-12-17T17:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ и решения по ставке брошь "Щелкунчик", передает корреспондент РИА Новости.ЦБ в пятницу седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, причем сразу на 1 процентный пункт - теперь она будет составлять 8,5% годовых. Таким образом, ставка возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от регулятора именно такого шага.Красно-белый "Щелкунчик" на лацкане пиджака Набиуллиной резко выделялся на фоне черного костюма и черной блузки, в которые была одета глава Банка России. Журналисты банковского пула предположили, что брошь может служить символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.В сентябре Набиуллина подтвердила, что использует брошку в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке глава Банка России надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.
https://ria.ru/20201226/brosh-1591033263.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
17:34 17.12.2021
 
Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь "Щелкунчик"

Глава ЦБ Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции брошь "Щелкунчик"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ и решения по ставке брошь "Щелкунчик", передает корреспондент РИА Новости.
ЦБ в пятницу седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, причем сразу на 1 процентный пункт - теперь она будет составлять 8,5% годовых. Таким образом, ставка возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от регулятора именно такого шага.
Красно-белый "Щелкунчик" на лацкане пиджака Набиуллиной резко выделялся на фоне черного костюма и черной блузки, в которые была одета глава Банка России. Журналисты банковского пула предположили, что брошь может служить символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.
В сентябре Набиуллина подтвердила, что использует брошку в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 12:03
Набиуллина объяснила смысл своих брошей
Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.
С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке глава Банка России надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 00:41
Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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