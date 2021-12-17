https://ria.ru/20211217/brosh-1764289980.html

Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь "Щелкунчик"

Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь "Щелкунчик" - РИА Новости, 17.12.2021

Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошь "Щелкунчик"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ и решения по ставке брошь "Щелкунчик",... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:34

2021-12-17T17:34

2021-12-17T17:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598028591_0:204:3276:2047_1920x0_80_0_0_4dbce9454b58e419450ddb4eca9648e0.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ и решения по ставке брошь "Щелкунчик", передает корреспондент РИА Новости.ЦБ в пятницу седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, причем сразу на 1 процентный пункт - теперь она будет составлять 8,5% годовых. Таким образом, ставка возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ожидали от регулятора именно такого шага.Красно-белый "Щелкунчик" на лацкане пиджака Набиуллиной резко выделялся на фоне черного костюма и черной блузки, в которые была одета глава Банка России. Журналисты банковского пула предположили, что брошь может служить символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.В сентябре Набиуллина подтвердила, что использует брошку в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что такие сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.Первой брошью со смыслом, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, стала неваляшка в марте прошлого года - это была отсылка к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой.С тех пор каждый раз после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке глава Банка России надевала тематическую брошку, которая иллюстрировала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.

https://ria.ru/20201226/brosh-1591033263.html

https://ria.ru/20210917/signaly-1750433034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия