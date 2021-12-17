https://ria.ru/20211217/bolnitsa-1764181324.html
В Татарстане больницу аккредитовали по стандартам JCI
В Татарстане больницу аккредитовали по стандартам JCI - РИА Новости, 17.12.2021
В Татарстане больницу аккредитовали по стандартам JCI
Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов первой из государственных клиник РФ прошла аккредитацию по международным стандартам JCI, сообщает... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:04
2021-12-17T11:04
2021-12-17T11:04
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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов первой из государственных клиник РФ прошла аккредитацию по международным стандартам JCI, сообщает министерство здравоохранения Татарстана."По данным на декабрь 2021 года, всего 938 клиник в мире имеют статус аккредитации JCI. Лишь пять из них находятся в России: четыре клиники являются частными и располагаются в Москве, и всего одна государственная клиника – БСМП Набережных Челнов. 16 декабря больница скорой медицинской помощи подтвердила свой статус аккредитации в третий раз и стала первой в России клиникой, которая прошла аккредитацию по седьмой версии стандартов", - говорится в сообщении.JCI — это сборник стандартов, по которым оценивают качество медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях. Как отмечает минздрав Татарстана, аккредитация по этим стандартам означает высший уровень качества здравоохранения, это своего рода премия "Оскар" для больниц во всем мире.Стандарты серии начали разрабатываться в США в 1995 году компанией Joint Commission International (JCI). Базовые параметры оценки учреждения включают в себя качество оказываемых медицинских услуг и его стабильность, безопасность их для пациентов и персонала учреждения, работу над качеством для компании в постоянном режиме.Оценка каждой медицинской организации происходит по более чем 1 тысяче измеряемых элементов.Программы аккредитации постоянно обновляются и пересматриваются особой рабочей группой международных экспертов, на сегодняшний день существует уже седьмое издание стандартов JCI, которое вступило в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20211217/vrp-1764161022.html
https://realty.ria.ru/20211215/rasselenie-1763922969.html
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общество, набережные челны, сша, республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество
В Татарстане больницу аккредитовали по стандартам JCI
Больница в Набережных Челнах стала первой госклиникой, аккредитованной по стандартам JCI