https://ria.ru/20211217/biznes-predstavitelstvo-1764281032.html

Пермский край планирует открыть бизнес-представительство в Азербайджане

Пермский край планирует открыть бизнес-представительство в Азербайджане - РИА Новости, 17.12.2021

Пермский край планирует открыть бизнес-представительство в Азербайджане

Пермский край в рамках планов по развитию внешнеэкономической деятельности рассматривает возможность открыть бизнес-представительство в Азербайджане, сообщается РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:13

2021-12-17T17:13

2021-12-17T17:13

пермский край

азербайджан

дмитрий махонин

ровнаг абдуллаев

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ПЕРМЬ, 17 дек – РИА Новости. Пермский край в рамках планов по развитию внешнеэкономической деятельности рассматривает возможность открыть бизнес-представительство в Азербайджане, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу делегация правительства края во главе с губернатором Дмитрием Махониным с рабочим визитом посетили Баку. Руководство региона провело ряд встреч и переговоров по вопросам промышленной кооперации, взаимодействия в секторе сельского хозяйства, транспортно-логистической системы и другим."В этом году Азербайджан вошел в сформированный региональным Минэкономразвития перечень приоритетных стран в развитии внешнеэкономической деятельности Пермского края, в республике в дальнейшем может быть открыто бизнес-представительство в регионе", – говорится в сообщении.Ранее Махонин неоднократно отмечал, что развитие экспорта продукции – одно из приоритетных направлений деятельности регионального правительства.В частности, стороны обсудили реализацию российско-азербайджанского проекта "Агроэкспресс", в котором Пермский край является одной из пилотных площадок. Махонин провел также переговоры с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и руководителями местных представительств "ЛУКОЙЛа". "Топ-менеджерам нефтяных компаний был представлен опыт Пермского края в развитии промышленной кооперации <…> На сегодняшний день порядка 70 пермских компаний заинтересованы в работе с республикой", – уточнили в ведомстве.По итогам рабочих встреч были подписаны протоколы с поручениями о формировании рабочих групп по развитию дальнейшего сотрудничества. Кроме того, с руководством SOCAR достигнута договоренность о подготовке к лету 2022 года соглашения и дорожной карты о развитии промышленной кооперации.По информации пресс-службы губернатора, объем товарооборота между Пермским краем и Азербайджаном за январь-сентябрь 2021 года составил 31,7 миллиона долларов, при этом сумма экспортных поставок предприятий региона в республику составляет более 30 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211207/zayavka-1762503394.html

пермский край

азербайджан

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пермский край, азербайджан, дмитрий махонин, ровнаг абдуллаев