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Пермский край планирует открыть бизнес-представительство в Азербайджане
Пермский край планирует открыть бизнес-представительство в Азербайджане - РИА Новости, 17.12.2021
Пермский край планирует открыть бизнес-представительство в Азербайджане
Пермский край в рамках планов по развитию внешнеэкономической деятельности рассматривает возможность открыть бизнес-представительство в Азербайджане, сообщается РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:13
2021-12-17T17:13
пермский край
азербайджан
дмитрий махонин
ровнаг абдуллаев
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ПЕРМЬ, 17 дек – РИА Новости. Пермский край в рамках планов по развитию внешнеэкономической деятельности рассматривает возможность открыть бизнес-представительство в Азербайджане, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу делегация правительства края во главе с губернатором Дмитрием Махониным с рабочим визитом посетили Баку. Руководство региона провело ряд встреч и переговоров по вопросам промышленной кооперации, взаимодействия в секторе сельского хозяйства, транспортно-логистической системы и другим."В этом году Азербайджан вошел в сформированный региональным Минэкономразвития перечень приоритетных стран в развитии внешнеэкономической деятельности Пермского края, в республике в дальнейшем может быть открыто бизнес-представительство в регионе", – говорится в сообщении.Ранее Махонин неоднократно отмечал, что развитие экспорта продукции – одно из приоритетных направлений деятельности регионального правительства.В частности, стороны обсудили реализацию российско-азербайджанского проекта "Агроэкспресс", в котором Пермский край является одной из пилотных площадок. Махонин провел также переговоры с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и руководителями местных представительств "ЛУКОЙЛа". "Топ-менеджерам нефтяных компаний был представлен опыт Пермского края в развитии промышленной кооперации &lt;…&gt; На сегодняшний день порядка 70 пермских компаний заинтересованы в работе с республикой", – уточнили в ведомстве.По итогам рабочих встреч были подписаны протоколы с поручениями о формировании рабочих групп по развитию дальнейшего сотрудничества. Кроме того, с руководством SOCAR достигнута договоренность о подготовке к лету 2022 года соглашения и дорожной карты о развитии промышленной кооперации.По информации пресс-службы губернатора, объем товарооборота между Пермским краем и Азербайджаном за январь-сентябрь 2021 года составил 31,7 миллиона долларов, при этом сумма экспортных поставок предприятий региона в республику составляет более 30 миллионов долларов.
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пермский край, азербайджан, дмитрий махонин, ровнаг абдуллаев
17:13 17.12.2021
 

Пермский край планирует открыть бизнес-представительство в Азербайджане

© сайт губернатора и Правительства Пермского краяДелегация правительства Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным во время рабочего визита в Баку
Делегация правительства Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным во время рабочего визита в Баку
© сайт губернатора и Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 17 дек – РИА Новости. Пермский край в рамках планов по развитию внешнеэкономической деятельности рассматривает возможность открыть бизнес-представительство в Азербайджане, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В пятницу делегация правительства края во главе с губернатором Дмитрием Махониным с рабочим визитом посетили Баку. Руководство региона провело ряд встреч и переговоров по вопросам промышленной кооперации, взаимодействия в секторе сельского хозяйства, транспортно-логистической системы и другим.
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"В этом году Азербайджан вошел в сформированный региональным Минэкономразвития перечень приоритетных стран в развитии внешнеэкономической деятельности Пермского края, в республике в дальнейшем может быть открыто бизнес-представительство в регионе", – говорится в сообщении.
Ранее Махонин неоднократно отмечал, что развитие экспорта продукции – одно из приоритетных направлений деятельности регионального правительства.
"Пермским предприятиям есть, что предложить. Краевые власти оказывают необходимую консультативную и административную поддержку по продвижению нашей продукции на зарубежные рынки. Делается это в рамках нацпроекта по развитию международной кооперации и экспорта. Перед нами стоят глобальные задачи нарастить долю несырьевого экспорта, изменить его структуру и расширить географию", – подчеркнул Махонин.
В частности, стороны обсудили реализацию российско-азербайджанского проекта "Агроэкспресс", в котором Пермский край является одной из пилотных площадок. Махонин провел также переговоры с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и руководителями местных представительств "ЛУКОЙЛа". "Топ-менеджерам нефтяных компаний был представлен опыт Пермского края в развитии промышленной кооперации <…> На сегодняшний день порядка 70 пермских компаний заинтересованы в работе с республикой", – уточнили в ведомстве.
По итогам рабочих встреч были подписаны протоколы с поручениями о формировании рабочих групп по развитию дальнейшего сотрудничества. Кроме того, с руководством SOCAR достигнута договоренность о подготовке к лету 2022 года соглашения и дорожной карты о развитии промышленной кооперации.
По информации пресс-службы губернатора, объем товарооборота между Пермским краем и Азербайджаном за январь-сентябрь 2021 года составил 31,7 миллиона долларов, при этом сумма экспортных поставок предприятий региона в республику составляет более 30 миллионов долларов.
 
Пермский крайАзербайджанДмитрий МахонинРовнаг Абдуллаев
 
 
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