https://ria.ru/20211217/biznes-1764218941.html
В Кремле назвали главную задачу российских властей
В Кремле назвали главную задачу российских властей - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле назвали главную задачу российских властей
Основная задача российских властей - создать комфортные условия для российского и иностранного бизнеса и специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:19
2021-12-17T13:19
2021-12-17T13:19
бизнес
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Основная задача российских властей - создать комфортные условия для российского и иностранного бизнеса и специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что "основная задача - создавать максимально комфортные условия для работы бизнеса и для работы специалистов и наших, и иностранных".
https://ria.ru/20211216/biznes-1764060532.html
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бизнес, дмитрий песков, россия
В Кремле назвали главную задачу российских властей
Пресс-секретарь Песков: задача российских властей - создать комфортные условия бизнеса