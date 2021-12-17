В Кремле назвали главную задачу российских властей

"Что касается президента, то, вы знаете, он выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов здесь, для иностранных инвесторов, иностранных специалистов. Президент много делает для этого, много делает для этого и правительство", - сказал Песков журналистам.