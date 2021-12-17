В Совфеде объяснили важность договоренностей по гарантиям безопасности
Сенатор Ковитиди: договоренности по безопасности, предложенные Россией, нужны США
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четкие международно-правовые договорённости по гарантиям безопасности, предложенные Россией, нужны прежде всего США и их союзникам, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
МИД в пятницу опубликовал проекты договора в России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
"Наши западные партнеры должны понимать, что накручивание российской повестки опасно, а чёткие международно-правовые договоренности нужны прежде всего США и их союзникам. Отказ США совершать реальные шаги к урегулированию сложившейся ситуации может иметь негативные последствия", - подчеркнула она.
Как отметила Ковитиди, сохранение мировой архитектуры безопасности зависит от начала диалога России и НАТО с целью выработки совместных четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток и не допускающих размещения в сопредельных государствах вооружений, угрожающих России. "Этот диалог надо начинать незамедлительно", - убеждена сенатор.
Пока ясность в этом вопросе отсутствует, напомнила она, НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации. "Также они не представили никакие конкретные инициативы по возобновлению работы Совета Россия - НАТО", - отметила Ковитиди.
Она подчеркнула, что в то время, как Россия принимает усиленные попытки по деэскалации военного конфликта на востоке Европы, американское вооружение будет установлено на катерах типа Island, которые поступили из США в распоряжение ВМС Украины, а в бюджете США на 2022 год уже предусмотрен для Украины общий объем помощи в 756 миллионов долларов.
"Подобная милитаристская стратегия США содержит существенные риски, поскольку разжигать костёр войны в сложившихся геополитических условия очень опасно", - добавила сенатор.
Отсутствие ясности в вопросах международной повестки США - Россия опасно, подчеркнула она.