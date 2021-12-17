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В Совфеде объяснили важность договоренностей по гарантиям безопасности
В Совфеде объяснили важность договоренностей по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
В Совфеде объяснили важность договоренностей по гарантиям безопасности
Четкие международно-правовые договорённости по гарантиям безопасности, предложенные Россией, нужны прежде всего США и их союзникам, заявила РИА Новости сенатор... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:55
2021-12-17T15:55
в мире
сша
москва
нато
военно-морские силы украины
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четкие международно-правовые договорённости по гарантиям безопасности, предложенные Россией, нужны прежде всего США и их союзникам, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.МИД в пятницу опубликовал проекты договора в России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам."Наши западные партнеры должны понимать, что накручивание российской повестки опасно, а чёткие международно-правовые договоренности нужны прежде всего США и их союзникам. Отказ США совершать реальные шаги к урегулированию сложившейся ситуации может иметь негативные последствия", - подчеркнула она.Как отметила Ковитиди, сохранение мировой архитектуры безопасности зависит от начала диалога России и НАТО с целью выработки совместных четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток и не допускающих размещения в сопредельных государствах вооружений, угрожающих России. "Этот диалог надо начинать незамедлительно", - убеждена сенатор.Пока ясность в этом вопросе отсутствует, напомнила она, НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации. "Также они не представили никакие конкретные инициативы по возобновлению работы Совета Россия - НАТО", - отметила Ковитиди.Она подчеркнула, что в то время, как Россия принимает усиленные попытки по деэскалации военного конфликта на востоке Европы, американское вооружение будет установлено на катерах типа Island, которые поступили из США в распоряжение ВМС Украины, а в бюджете США на 2022 год уже предусмотрен для Украины общий объем помощи в 756 миллионов долларов."Подобная милитаристская стратегия США содержит существенные риски, поскольку разжигать костёр войны в сложившихся геополитических условия очень опасно", - добавила сенатор.Отсутствие ясности в вопросах международной повестки США - Россия опасно, подчеркнула она.
https://ria.ru/20211217/slutskiy-1764259762.html
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в мире, сша, москва, нато, военно-морские силы украины, ольга ковитиди, россия
15:55 17.12.2021
 
В Совфеде объяснили важность договоренностей по гарантиям безопасности

Сенатор Ковитиди: договоренности по безопасности, предложенные Россией, нужны США

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четкие международно-правовые договорённости по гарантиям безопасности, предложенные Россией, нужны прежде всего США и их союзникам, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
МИД в пятницу опубликовал проекты договора в России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
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15:38
Слуцкий прокомментировал проекты договоров России с США и НАТО
"Наши западные партнеры должны понимать, что накручивание российской повестки опасно, а чёткие международно-правовые договоренности нужны прежде всего США и их союзникам. Отказ США совершать реальные шаги к урегулированию сложившейся ситуации может иметь негативные последствия", - подчеркнула она.
Как отметила Ковитиди, сохранение мировой архитектуры безопасности зависит от начала диалога России и НАТО с целью выработки совместных четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток и не допускающих размещения в сопредельных государствах вооружений, угрожающих России. "Этот диалог надо начинать незамедлительно", - убеждена сенатор.
Пока ясность в этом вопросе отсутствует, напомнила она, НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации. "Также они не представили никакие конкретные инициативы по возобновлению работы Совета Россия - НАТО", - отметила Ковитиди.
На полях саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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Рябков назвал отношения между Россией и НАТО взрывоопасными
Она подчеркнула, что в то время, как Россия принимает усиленные попытки по деэскалации военного конфликта на востоке Европы, американское вооружение будет установлено на катерах типа Island, которые поступили из США в распоряжение ВМС Украины, а в бюджете США на 2022 год уже предусмотрен для Украины общий объем помощи в 756 миллионов долларов.
"Подобная милитаристская стратегия США содержит существенные риски, поскольку разжигать костёр войны в сложившихся геополитических условия очень опасно", - добавила сенатор.
Отсутствие ясности в вопросах международной повестки США - Россия опасно, подчеркнула она.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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В миреСШАМоскваНАТОВоенно-морские силы УкраиныОльга КовитидиРоссия
 
 
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