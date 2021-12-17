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В Германии попросили канцлера сделать "замечание" Бербок
В Германии попросили канцлера сделать "замечание" Бербок - РИА Новости, 17.12.2021
В Германии попросили канцлера сделать "замечание" Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок своими действиями против России и "Северного потока — 2" может расколоть правящую в стране коалицию, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:24
2021-12-17T21:24
экономика
германия
еврокомиссия
северный поток — 2
россия
анналена бербок
альберт брайнингер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок своими действиями против России и "Северного потока — 2" может расколоть правящую в стране коалицию, заявил РИА Новости член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.Ранее Бербок заявила, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован, потому что он не выполняет требования европейского энергетического права."После того, как она объявила, что проект "Северный поток — 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен. Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России. Я считаю, что это - источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию", - отметил Брайнингер.По мнению политика, эти меры по отношению к РФ не "внушают оптимизм", когда речь заходит о краткосрочных перспективах отношений между двумя странами. Как полагает Брайнингер, экономические интересы ФРГ должны возобладать."Время и цены на газ все приведут в порядок. Они должны улучшить отношения с Россией", - добавил политик.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет решение, по которому затем выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
https://ria.ru/20211217/gazoprovod-1764237130.html
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экономика, германия, еврокомиссия, северный поток — 2, россия, анналена бербок, альберт брайнингер
21:24 17.12.2021
 
В Германии попросили канцлера сделать "замечание" Бербок

Политик Брайнингер: действия главы МИД ФРГ Бербок могут расколоть немецкую коалицию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок своими действиями против России и "Северного потока — 2" может расколоть правящую в стране коалицию, заявил РИА Новости член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.
Ранее Бербок заявила, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован, потому что он не выполняет требования европейского энергетического права.
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"После того, как она объявила, что проект "Северный поток — 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен. Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России. Я считаю, что это - источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию", - отметил Брайнингер.
По мнению политика, эти меры по отношению к РФ не "внушают оптимизм", когда речь заходит о краткосрочных перспективах отношений между двумя странами. Как полагает Брайнингер, экономические интересы ФРГ должны возобладать.
"Время и цены на газ все приведут в порядок. Они должны улучшить отношения с Россией", - добавил политик.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет решение, по которому затем выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
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ЭкономикаГерманияЕврокомиссияСеверный поток — 2РоссияАнналена БербокАльберт Брайнингер
 
 
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