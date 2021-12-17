https://ria.ru/20211217/aviaputeshestviya-1764202036.html
Стали известны самые популярные авианаправления у россиян в 2021 году
Стали известны самые популярные авианаправления у россиян в 2021 году - РИА Новости, 17.12.2021
Стали известны самые популярные авианаправления у россиян в 2021 году
По данным аналитиков, в 2021 году около 93 процентов перелетов путешественники совершали по России, до пандемии эта цифра находилась на уровне 80-83 процентов,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:39
2021-12-17T18:39
2021-12-17T18:39
туризм
туризм
калининград
санкт-петербург
махачкала
ростов-на-дону
анапа
екатеринбург
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, в 2021 году около 93 процентов перелетов путешественники совершали по России, до пандемии эта цифра находилась на уровне 80-83 процентов, сообщает Туту.ру.По предварительным данным, средний чек за авиабилет на внутренний рейс в 2021 году составил 7 013 рублей в одну сторону. Это на десять процентов меньше по сравнению с допандемийными показателями.Чаще всего в 2021 году путешественники летали по направлению Москва — Симферополь, на втором месте по популярности Москва — Сочи, на третьем месте в рейтинге востребованных маршрутов расположилось направление Москва — Санкт-Петербург.Также в топ-10 по итогам 2021 года вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Минеральные Воды, Москва — Калининград, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Екатеринбург и Москва — Махачкала.По данным аналитиков, самые низкие средние чеки при покупке авиабилетов по России были в январе 2021 года, а самые высокие — традиционно в сезон отпусков. Сейчас средние чеки за перелет по России опустились до уровня января-февраля. В ноябре за билет на самолет по России платили в среднем 6246 рублей в одну сторону.Больше всего перелетов, по данным продаж сервиса, было совершенно с июня по сентябрь, на эти четыре месяца суммарно пришлось более 50 процентов оформленных билетов (анализировались вылеты с января по ноябрь 2021 года)."Люди в целом стали чаще покупать билеты в онлайне, особенно у крупных агентств или на сайтах авиакомпаний", — комментирует руководитель направления "Авиабилеты" Туту.ру Ольга Епихина. По ее словам, также восстановлению спроса способствовал тот факт, что россияне стали чаще ездить поработать куда-то на удаленке, сменить обстановку, навестить родственников. "Стало больше поездок не по "классическим" туристическим направлениям, путешественники начали открывать для себя новые места в стране. В результате внутренние перевозки выросли по сравнению с 2019 годом, а вот международные еще не восстановились", — подчеркивает Епихина. Как 2022 год сложится для внутренних авиаперевозок, во многом зависит от того, будет ли принята инициатива по введению QR-кодов для перелётов по России. Если это произойдет, пассажиропоток на внутренних авиалиниях может сократиться, по оценкам крупных перевозчиков, вплоть до 50 процентов — то есть при таком сценарии случится откат к показателям 2020 года.
https://ria.ru/20211217/korporativy-1764023816.html
https://ria.ru/20211122/poezd-1760162691.html
https://ria.ru/20211119/bilety-1759743685.html
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туризм, калининград, санкт-петербург, махачкала, ростов-на-дону, анапа, екатеринбург, минеральные воды, симферополь, краснодар, москва, новости - туризм, самолеты, авиабилеты, туту.ру, аэропорты, россия, куда поехать, куда можно лететь
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, в 2021 году около 93 процентов перелетов путешественники совершали по России, до пандемии эта цифра находилась на уровне 80-83 процентов, сообщает Туту.ру.
По предварительным данным, средний чек за авиабилет на внутренний рейс в 2021 году составил 7 013 рублей в одну сторону. Это на десять процентов меньше по сравнению с допандемийными показателями.
Чаще всего в 2021 году путешественники летали по направлению Москва — Симферополь, на втором месте по популярности Москва — Сочи, на третьем месте в рейтинге востребованных маршрутов расположилось направление Москва — Санкт-Петербург.
Также в топ-10 по итогам 2021 года вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Минеральные Воды, Москва — Калининград, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Екатеринбург и Москва — Махачкала.
По данным аналитиков, самые низкие средние чеки при покупке авиабилетов по России были в январе 2021 года, а самые высокие — традиционно в сезон отпусков. Сейчас средние чеки за перелет по России опустились до уровня января-февраля. В ноябре за билет на самолет по России платили в среднем 6246 рублей в одну сторону.
Больше всего перелетов, по данным продаж сервиса, было совершенно с июня по сентябрь, на эти четыре месяца суммарно пришлось более 50 процентов оформленных билетов (анализировались вылеты с января по ноябрь 2021 года).
"Люди в целом стали чаще покупать билеты в онлайне, особенно у крупных агентств или на сайтах авиакомпаний", — комментирует руководитель направления "Авиабилеты" Туту.ру Ольга Епихина.
По ее словам, также восстановлению спроса способствовал тот факт, что россияне стали чаще ездить поработать куда-то на удаленке, сменить обстановку, навестить родственников.
"Стало больше поездок не по "классическим" туристическим направлениям, путешественники начали открывать для себя новые места в стране. В результате внутренние перевозки выросли по сравнению с 2019 годом, а вот международные еще не восстановились", — подчеркивает Епихина.
Как 2022 год сложится для внутренних авиаперевозок, во многом зависит от того, будет ли принята инициатива по введению QR-кодов для перелётов по России. Если это произойдет, пассажиропоток на внутренних авиалиниях может сократиться, по оценкам крупных перевозчиков, вплоть до 50 процентов — то есть при таком сценарии случится откат к показателям 2020 года.