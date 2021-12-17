Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211217/aviaputeshestviya-1764202036.html
Стали известны самые популярные авианаправления у россиян в 2021 году
Стали известны самые популярные авианаправления у россиян в 2021 году - РИА Новости, 17.12.2021
Стали известны самые популярные авианаправления у россиян в 2021 году
По данным аналитиков, в 2021 году около 93 процентов перелетов путешественники совершали по России, до пандемии эта цифра находилась на уровне 80-83 процентов,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:39
2021-12-17T18:39
туризм
туризм
калининград
санкт-петербург
махачкала
ростов-на-дону
анапа
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, в 2021 году около 93 процентов перелетов путешественники совершали по России, до пандемии эта цифра находилась на уровне 80-83 процентов, сообщает Туту.ру.По предварительным данным, средний чек за авиабилет на внутренний рейс в 2021 году составил 7 013 рублей в одну сторону. Это на десять процентов меньше по сравнению с допандемийными показателями.Чаще всего в 2021 году путешественники летали по направлению Москва — Симферополь, на втором месте по популярности Москва — Сочи, на третьем месте в рейтинге востребованных маршрутов расположилось направление Москва — Санкт-Петербург.Также в топ-10 по итогам 2021 года вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Минеральные Воды, Москва — Калининград, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Екатеринбург и Москва — Махачкала.По данным аналитиков, самые низкие средние чеки при покупке авиабилетов по России были в январе 2021 года, а самые высокие — традиционно в сезон отпусков. Сейчас средние чеки за перелет по России опустились до уровня января-февраля. В ноябре за билет на самолет по России платили в среднем 6246 рублей в одну сторону.Больше всего перелетов, по данным продаж сервиса, было совершенно с июня по сентябрь, на эти четыре месяца суммарно пришлось более 50 процентов оформленных билетов (анализировались вылеты с января по ноябрь 2021 года)."Люди в целом стали чаще покупать билеты в онлайне, особенно у крупных агентств или на сайтах авиакомпаний", — комментирует руководитель направления "Авиабилеты" Туту.ру Ольга Епихина. По ее словам, также восстановлению спроса способствовал тот факт, что россияне стали чаще ездить поработать куда-то на удаленке, сменить обстановку, навестить родственников. "Стало больше поездок не по "классическим" туристическим направлениям, путешественники начали открывать для себя новые места в стране. В результате внутренние перевозки выросли по сравнению с 2019 годом, а вот международные еще не восстановились", — подчеркивает Епихина. Как 2022 год сложится для внутренних авиаперевозок, во многом зависит от того, будет ли принята инициатива по введению QR-кодов для перелётов по России. Если это произойдет, пассажиропоток на внутренних авиалиниях может сократиться, по оценкам крупных перевозчиков, вплоть до 50 процентов — то есть при таком сценарии случится откат к показателям 2020 года.
https://ria.ru/20211217/korporativy-1764023816.html
https://ria.ru/20211122/poezd-1760162691.html
https://ria.ru/20211119/bilety-1759743685.html
калининград
санкт-петербург
махачкала
ростов-на-дону
анапа
екатеринбург
минеральные воды
симферополь
краснодар
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2c61b113410450e1ea12a1a8fb3e95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, калининград, санкт-петербург, махачкала, ростов-на-дону, анапа, екатеринбург, минеральные воды, симферополь, краснодар, москва, новости - туризм, самолеты, авиабилеты, туту.ру, аэропорты, россия, куда поехать, куда можно лететь
18:39 17.12.2021
 
Стали известны самые популярные авианаправления у россиян в 2021 году

Эксперты рассказали, куда летали россияне в 2021 году и сколько платили за билеты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, в 2021 году около 93 процентов перелетов путешественники совершали по России, до пандемии эта цифра находилась на уровне 80-83 процентов, сообщает Туту.ру.
По предварительным данным, средний чек за авиабилет на внутренний рейс в 2021 году составил 7 013 рублей в одну сторону. Это на десять процентов меньше по сравнению с допандемийными показателями.
Чаще всего в 2021 году путешественники летали по направлению Москва — Симферополь, на втором месте по популярности Москва — Сочи, на третьем месте в рейтинге востребованных маршрутов расположилось направление Москва — Санкт-Петербург.
Также в топ-10 по итогам 2021 года вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Минеральные Воды, Москва — Калининград, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Екатеринбург и Москва — Махачкала.
По данным аналитиков, самые низкие средние чеки при покупке авиабилетов по России были в январе 2021 года, а самые высокие — традиционно в сезон отпусков. Сейчас средние чеки за перелет по России опустились до уровня января-февраля. В ноябре за билет на самолет по России платили в среднем 6246 рублей в одну сторону.
Люди на новогоднем приеме - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
05:43Туризм
Названы популярные направления для новогодних корпоративов
Больше всего перелетов, по данным продаж сервиса, было совершенно с июня по сентябрь, на эти четыре месяца суммарно пришлось более 50 процентов оформленных билетов (анализировались вылеты с января по ноябрь 2021 года).
"Люди в целом стали чаще покупать билеты в онлайне, особенно у крупных агентств или на сайтах авиакомпаний", — комментирует руководитель направления "Авиабилеты" Туту.ру Ольга Епихина.
Поезд на станции Новосибирск-Главный - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 17:14Туризм
Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде
По ее словам, также восстановлению спроса способствовал тот факт, что россияне стали чаще ездить поработать куда-то на удаленке, сменить обстановку, навестить родственников.
"Стало больше поездок не по "классическим" туристическим направлениям, путешественники начали открывать для себя новые места в стране. В результате внутренние перевозки выросли по сравнению с 2019 годом, а вот международные еще не восстановились", — подчеркивает Епихина.
Как 2022 год сложится для внутренних авиаперевозок, во многом зависит от того, будет ли принята инициатива по введению QR-кодов для перелётов по России. Если это произойдет, пассажиропоток на внутренних авиалиниях может сократиться, по оценкам крупных перевозчиков, вплоть до 50 процентов — то есть при таком сценарии случится откат к показателям 2020 года.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 09:27Туризм
В России упал интерес к поиску авиабилетов
 
ТуризмТуризмКалининградСанкт-ПетербургМахачкалаРостов-на-ДонуАнапаЕкатеринбургМинеральные ВодыСимферопольКраснодарМоскваНовости - ТуризмсамолетыавиабилетыТуту.руАэропортыРоссиякуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
22:58В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения
22:55"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"
22:47Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан
Лента новостейМолния
Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения"Оператор ГТС Украины" озвучил новые аргументы по "Северному потоку — 2"Мы не знаем, что в голове у Путина, заявил Салливан