https://ria.ru/20211217/agro-1764150891.html

Россия вызвала у поляков зависть

В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России - РИА Новости, 17.12.2021

Россия вызвала у поляков зависть

Россия возвращает себе место сильного игрока на глобальном аграрном рынке благодаря грамотной программе развития сельского хозяйства, говорится в статье под... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T02:09

2021-12-17T02:09

2021-12-17T11:25

в мире

китай

польша

россия

анджей щенсняк

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия возвращает себе место сильного игрока на глобальном аграрном рынке благодаря грамотной программе развития сельского хозяйства, говорится в статье под названием "А когда-то она не могла себя прокормить..." в еженедельнике Myśl Polska."Рядом с нами возрождается продовольственная сверхдержава: Россия, огромная страна, которая не могла сама себя прокормить, даже когда была еще больше, возвращается на международный аграрный рынок", — пишет автор публикации Анджей Щенсняк.По его словам, в последние годы Россия бьет рекорды в экспорте сельскохозяйственной продукции: в прошлом году его объем составил 30 миллиардов долларов, а в этом вырос более чем на 20%.После "смуты" 1990-х годов российское руководство использовало благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти для преодоления кризиса, а уже в 2004 году появилась программа развития сельского хозяйства, продолжает автор. Несмотря на трудности, Россия в этом вопросе шаг за шагом двигалась вперед, а в 2014 году западный санкционный удар, как пишет Щенсняк, "разбудил спящего сельскохозяйственного медведя"."Запрет на импорт продуктов из Европы (последствия которого до сих пор болезненно ощущают на себе, в частности, польские садоводы), а одновременно появление целого набора мер поддержки со стороны государства сыграли роль пускового механизма. Сейчас мы видим результаты этого процесса: российские товары идут на мировой рынок", — указывает он.Так, в первую очередь стал развиваться экспорт пшеницы, которой в России собирают сейчас 72 миллиона тонн в год, что дает третье место после Китая (130 миллионов) и Индии (100 миллионов). "В целом Россия производит в год 120 миллионов тонн зерна (Польша — 34 миллиона). Такой объем выглядит невероятным, если вспомнить, что в 1998 году собрали всего 48 миллионов тонн, то есть почти в три раза меньше", — напоминает Щенсняк. Кроме того, за последние пять лет выросла урожайность с гектара, так как упор делается на внедрение новых технологий и научных методов ведения хозяйства.По его словам, перелом произошел не только в сельском хозяйстве, но и в пищевой промышленности, примером чего может служить рыбная отрасль: 80% сырой рыбы стало перерабатываться в России. "Какой потенциал развития имеет ее пищевая промышленность, демонстрирует тот факт, что она недавно обогнала Швейцарию по экспорту шоколада", — указывает автор.При этом России, как считает Щенсняк, до сих пор не удается справиться с овощеводством. Как пишет автор, объем коммерческого производства из года в год снижается, более половины овощей (в том числе картофеля) выращивается в приусадебных хозяйствах, это, по его мнению, "наследие СССР"."Если не разразится какой-нибудь войны, через несколько лет Россия станет не только ядерной и энергетической, но еще и продовольственной сверхдержавой", — заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211001/embargo-1752758282.html

https://ria.ru/20210620/export-1737564831.html

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в мире, китай, польша, россия, анджей щенсняк