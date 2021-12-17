09:42 17.12.2021 (обновлено: 10:37 17.12.2021)
В МИД ответили на вопрос о возможности предоставить кредит Афганистану
Кабулов: Запад должен нести финансовую ответственность за ситуацию в Афганистане
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Всю полноту финансовой ответственности за ситуацию в Афганистане должны нести западные страны во главе с США, приоритет Москвы в этом вопросе - гуманитарная помощь, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы, можем, конечно, если президент решит. Но вы поймите, у нас что, лишние деньги появились? Давайте с этим аккуратнее. Наш приоритет – оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия, предоставление конкретных продуктов и других вещей первой необходимости. То, за счет чего афганский народ может выжить этой зимой", - сказал Кабулов о возможности предоставить кредит.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который "четко сказал: те, кто двадцать лет был там и довел страну до этого состояния, они и должны нести львиную долю финансовой ответственности".
"Ведь это вообще неприлично: они – Запад - заморозили афганские активы - это не талибские деньги, а деньги афганского народа. А Россия сейчас занимает высокоморальную позицию, мы уже помогаем Афганистану гуманитарными поставками", - добавил высокопоставленный дипломат.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Программа развития ООН в докладе отметила, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность