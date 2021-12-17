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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211217/afganistan-1764164175.html
В МИД ответили на вопрос о возможности предоставить кредит Афганистану
В МИД ответили на вопрос о возможности предоставить кредит Афганистану - РИА Новости, 17.12.2021
В МИД ответили на вопрос о возможности предоставить кредит Афганистану
Всю полноту финансовой ответственности за ситуацию в Афганистане должны нести западные страны во главе с США, приоритет Москвы в этом вопросе - гуманитарная... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:42
2021-12-17T10:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
москва
владимир путин
замир кабулов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Всю полноту финансовой ответственности за ситуацию в Афганистане должны нести западные страны во главе с США, приоритет Москвы в этом вопросе - гуманитарная помощь, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы, можем, конечно, если президент решит. Но вы поймите, у нас что, лишние деньги появились? Давайте с этим аккуратнее. Наш приоритет – оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия, предоставление конкретных продуктов и других вещей первой необходимости. То, за счет чего афганский народ может выжить этой зимой", - сказал Кабулов о возможности предоставить кредит.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который "четко сказал: те, кто двадцать лет был там и довел страну до этого состояния, они и должны нести львиную долю финансовой ответственности"."Ведь это вообще неприлично: они – Запад - заморозили афганские активы - это не талибские деньги, а деньги афганского народа. А Россия сейчас занимает высокоморальную позицию, мы уже помогаем Афганистану гуманитарными поставками", - добавил высокопоставленный дипломат.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Программа развития ООН в докладе отметила, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьПолный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова &gt;&gt;
https://ria.ru/20211217/afganistan-1764157562.html
https://ria.ru/20211211/afganistan-1763277978.html
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в мире, сша, оон, талибан, москва, владимир путин, замир кабулов, россия, мохаммад хасан ахунд
09:42 17.12.2021 (обновлено: 10:37 17.12.2021)
 
В МИД ответили на вопрос о возможности предоставить кредит Афганистану

Кабулов: Запад должен нести финансовую ответственность за ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Всю полноту финансовой ответственности за ситуацию в Афганистане должны нести западные страны во главе с США, приоритет Москвы в этом вопросе - гуманитарная помощь, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы, можем, конечно, если президент решит. Но вы поймите, у нас что, лишние деньги появились? Давайте с этим аккуратнее. Наш приоритет – оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия, предоставление конкретных продуктов и других вещей первой необходимости. То, за счет чего афганский народ может выжить этой зимой", - сказал Кабулов о возможности предоставить кредит.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который "четко сказал: те, кто двадцать лет был там и довел страну до этого состояния, они и должны нести львиную долю финансовой ответственности".
"Ведь это вообще неприлично: они – Запад - заморозили афганские активы - это не талибские деньги, а деньги афганского народа. А Россия сейчас занимает высокоморальную позицию, мы уже помогаем Афганистану гуманитарными поставками", - добавил высокопоставленный дипломат.
Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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Афганистан получил первую партию гуманитарной помощи от Индии
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Программа развития ООН в докладе отметила, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанМоскваВладимир ПутинЗамир КабуловРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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