https://ria.ru/20211216/zoopriyut-1763649032.html

В Кирове построят первый государственный приют для бездомных животных

В Кирове построят первый государственный приют для бездомных животных - РИА Новости, 16.12.2021

В Кирове построят первый государственный приют для бездомных животных

В рамках федерального закона об ответственном обращении с животными правительство Кировской области приняло решение о создании первого в регионе... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:00

2021-12-16T10:00

2021-12-16T10:00

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кировская область

киров

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В рамках федерального закона об ответственном обращении с животными правительство Кировской области приняло решение о создании первого в регионе государственного приюта для животных. О том, когда построят учреждение, а также о том, как к инициативе отнеслись местные жители, корреспонденту РИА Новости рассказали защитники животных региона.Новость о создании государственного приюта для животных в регионе порадовала не всех. Например, Анна, волонтер кировской общественной организации защиты животных "Дари добро", считает, что такие учреждения будут только "подпитывать" жестокое отношение к братьям нашим меньшим."Волонтеры в городах России борются с муниципальными приютами. Потому что это негуманное обращение с животными, это эвтаназия собак без показаний, это инфекции. Животные там голодают. Обычно в каждом из таких приютов содержится от 200 собак, в некоторых есть и по 600. Это очень много. Скорее всего им не будут выделять достаточное количество еды, воды, за ними не будут добросовестно ухаживать. Все эти животные будут болеть, страдать и погибать", – считает волонтер.По мнению зоозащитницы, комфортное содержание такого большого количества собак в одном месте, практически нереально. Волонтер рассказала, что в самом крупном региональном НКО защиты животных сейчас находится 170 собак. Всего в области порядка семи-восьми таких организаций.Анна также отметила, что бродячих псов в городе уже практически не осталось, однако в пригороде ситуация противоположная.В свою очередь Оксана Стрельцова, председатель Кировской областной общественной организации защиты животных "Зоокоролевство", напротив, считает, что регион остро нуждается в создании муниципальных приютов с квалифицированными сотрудниками и полным перечнем полномочий."Часто возникают экстренные ситуации. Например, сейчас коронавирус, много людей госпитализируют, а в квартире остается куча животных. Куда их деть? Даже у участкового нет никакого алгоритма действий. Он просто не знает, куда позвонить, чтобы кто-то быстро приехал, забрал питомцев по акту приема-передачи, передержал их у себя то время, пока хозяин болеет и вернул обратно. У волонтеров далеко не всегда есть возможность искать семьи, которые пристроят животных, а главное, это невозможно сделать оперативно. Вот как раз для таких случаев обязательно нужны муниципальные приюты", – считает она.Кроме того, зоозащитница акцентировала внимание на том, что отловом раненых и агрессивных животных должны заниматься специально обученные люди, а не волонтеры. Однако, по ее мнению, добровольцы и государственные зооприюты могут и должны вести совместную и "открытую" деятельность.На пути к спасению хвостатыхСогласно опросу, проведенному Центром управления регионом в Кировской области методом онлайн-анкетирования, 83% жителей региона считают, что приюты для животных необходимы. Также 56% респондентов считают, что обеспечивать функционирование приютов для безнадзорных животных должна специальная муниципальная служба, 21% – за волонтерские и общественные организации и только 6% отдали предпочтение коммерческим организациям. Данную информацию предоставили РИА Новости в управлении ветеринарии Кировской области.В настоящее время проводится работа по выбору земельного участка для размещения зооприюта. На начальном этапе планируется создать один государственный приют, с последующим созданием его филиалов в районах Кировской области, следует из информации, предоставленной региональным управлением ветеринарии.Вопрос по объему средств на финансирование проекта пока остается открытым: конкретные цифры станут известны в 2022 году, после того, как органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции разработают техническое задание и подготовят проектно-сметную документацию по строительству приюта.В целях поддержки частных приютов для животных НКО предложено принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых инициатив, сказано в документе.

https://ria.ru/20211124/sharpei-1760360130.html

https://ria.ru/20211029/zhivotnye-1756877863.html

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общество, кировская область, киров, россия