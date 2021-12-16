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В Кирове построят первый государственный приют для бездомных животных
В Кирове построят первый государственный приют для бездомных животных - РИА Новости, 16.12.2021
В Кирове построят первый государственный приют для бездомных животных
В рамках федерального закона об ответственном обращении с животными правительство Кировской области приняло решение о создании первого в регионе... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:00
2021-12-16T10:00
общество
кировская область
киров
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В рамках федерального закона об ответственном обращении с животными правительство Кировской области приняло решение о создании первого в регионе государственного приюта для животных. О том, когда построят учреждение, а также о том, как к инициативе отнеслись местные жители, корреспонденту РИА Новости рассказали защитники животных региона.Новость о создании государственного приюта для животных в регионе порадовала не всех. Например, Анна, волонтер кировской общественной организации защиты животных "Дари добро", считает, что такие учреждения будут только "подпитывать" жестокое отношение к братьям нашим меньшим."Волонтеры в городах России борются с муниципальными приютами. Потому что это негуманное обращение с животными, это эвтаназия собак без показаний, это инфекции. Животные там голодают. Обычно в каждом из таких приютов содержится от 200 собак, в некоторых есть и по 600. Это очень много. Скорее всего им не будут выделять достаточное количество еды, воды, за ними не будут добросовестно ухаживать. Все эти животные будут болеть, страдать и погибать", – считает волонтер.По мнению зоозащитницы, комфортное содержание такого большого количества собак в одном месте, практически нереально. Волонтер рассказала, что в самом крупном региональном НКО защиты животных сейчас находится 170 собак. Всего в области порядка семи-восьми таких организаций.Анна также отметила, что бродячих псов в городе уже практически не осталось, однако в пригороде ситуация противоположная.В свою очередь Оксана Стрельцова, председатель Кировской областной общественной организации защиты животных "Зоокоролевство", напротив, считает, что регион остро нуждается в создании муниципальных приютов с квалифицированными сотрудниками и полным перечнем полномочий."Часто возникают экстренные ситуации. Например, сейчас коронавирус, много людей госпитализируют, а в квартире остается куча животных. Куда их деть? Даже у участкового нет никакого алгоритма действий. Он просто не знает, куда позвонить, чтобы кто-то быстро приехал, забрал питомцев по акту приема-передачи, передержал их у себя то время, пока хозяин болеет и вернул обратно. У волонтеров далеко не всегда есть возможность искать семьи, которые пристроят животных, а главное, это невозможно сделать оперативно. Вот как раз для таких случаев обязательно нужны муниципальные приюты", – считает она.Кроме того, зоозащитница акцентировала внимание на том, что отловом раненых и агрессивных животных должны заниматься специально обученные люди, а не волонтеры. Однако, по ее мнению, добровольцы и государственные зооприюты могут и должны вести совместную и "открытую" деятельность.На пути к спасению хвостатыхСогласно опросу, проведенному Центром управления регионом в Кировской области методом онлайн-анкетирования, 83% жителей региона считают, что приюты для животных необходимы. Также 56% респондентов считают, что обеспечивать функционирование приютов для безнадзорных животных должна специальная муниципальная служба, 21% – за волонтерские и общественные организации и только 6% отдали предпочтение коммерческим организациям. Данную информацию предоставили РИА Новости в управлении ветеринарии Кировской области.В настоящее время проводится работа по выбору земельного участка для размещения зооприюта. На начальном этапе планируется создать один государственный приют, с последующим созданием его филиалов в районах Кировской области, следует из информации, предоставленной региональным управлением ветеринарии.Вопрос по объему средств на финансирование проекта пока остается открытым: конкретные цифры станут известны в 2022 году, после того, как органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции разработают техническое задание и подготовят проектно-сметную документацию по строительству приюта.В целях поддержки частных приютов для животных НКО предложено принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых инициатив, сказано в документе.
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общество, кировская область, киров, россия
10:00 16.12.2021
 

В Кирове построят первый государственный приют для бездомных животных

© РИА Новости / Мария ПлотниковаБездомная собака на улице города
Бездомная собака на улице города - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В рамках федерального закона об ответственном обращении с животными правительство Кировской области приняло решение о создании первого в регионе государственного приюта для животных. О том, когда построят учреждение, а также о том, как к инициативе отнеслись местные жители, корреспонденту РИА Новости рассказали защитники животных региона.
Новость о создании государственного приюта для животных в регионе порадовала не всех. Например, Анна, волонтер кировской общественной организации защиты животных "Дари добро", считает, что такие учреждения будут только "подпитывать" жестокое отношение к братьям нашим меньшим.
"Волонтеры в городах России борются с муниципальными приютами. Потому что это негуманное обращение с животными, это эвтаназия собак без показаний, это инфекции. Животные там голодают. Обычно в каждом из таких приютов содержится от 200 собак, в некоторых есть и по 600. Это очень много. Скорее всего им не будут выделять достаточное количество еды, воды, за ними не будут добросовестно ухаживать. Все эти животные будут болеть, страдать и погибать", – считает волонтер.
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По мнению зоозащитницы, комфортное содержание такого большого количества собак в одном месте, практически нереально. Волонтер рассказала, что в самом крупном региональном НКО защиты животных сейчас находится 170 собак. Всего в области порядка семи-восьми таких организаций.
Анна также отметила, что бродячих псов в городе уже практически не осталось, однако в пригороде ситуация противоположная.
"В Кирове уже не очень много бродячих животных. Мы работаем тут 10 лет. Но стоит чуть уехать за город, там, конечно, ужас. Там очень много бездомных собак, они все нестерилизованные. Нам приходится сейчас даже брать не только кировских животных на стерилизацию, но и этих. Потому что в пригороде никто их отловом не занимается", – посетовала Анна.
В свою очередь Оксана Стрельцова, председатель Кировской областной общественной организации защиты животных "Зоокоролевство", напротив, считает, что регион остро нуждается в создании муниципальных приютов с квалифицированными сотрудниками и полным перечнем полномочий.
"Часто возникают экстренные ситуации. Например, сейчас коронавирус, много людей госпитализируют, а в квартире остается куча животных. Куда их деть? Даже у участкового нет никакого алгоритма действий. Он просто не знает, куда позвонить, чтобы кто-то быстро приехал, забрал питомцев по акту приема-передачи, передержал их у себя то время, пока хозяин болеет и вернул обратно. У волонтеров далеко не всегда есть возможность искать семьи, которые пристроят животных, а главное, это невозможно сделать оперативно. Вот как раз для таких случаев обязательно нужны муниципальные приюты", – считает она.
Кроме того, зоозащитница акцентировала внимание на том, что отловом раненых и агрессивных животных должны заниматься специально обученные люди, а не волонтеры. Однако, по ее мнению, добровольцы и государственные зооприюты могут и должны вести совместную и "открытую" деятельность.

На пути к спасению хвостатых

Согласно опросу, проведенному Центром управления регионом в Кировской области методом онлайн-анкетирования, 83% жителей региона считают, что приюты для животных необходимы. Также 56% респондентов считают, что обеспечивать функционирование приютов для безнадзорных животных должна специальная муниципальная служба, 21% – за волонтерские и общественные организации и только 6% отдали предпочтение коммерческим организациям. Данную информацию предоставили РИА Новости в управлении ветеринарии Кировской области.
В настоящее время проводится работа по выбору земельного участка для размещения зооприюта. На начальном этапе планируется создать один государственный приют, с последующим созданием его филиалов в районах Кировской области, следует из информации, предоставленной региональным управлением ветеринарии.
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Вопрос по объему средств на финансирование проекта пока остается открытым: конкретные цифры станут известны в 2022 году, после того, как органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции разработают техническое задание и подготовят проектно-сметную документацию по строительству приюта.
В целях поддержки частных приютов для животных НКО предложено принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых инициатив, сказано в документе.
 
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