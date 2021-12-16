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В Ингушетии запустили завод по переработке мяса индейки

В Ингушетии запустили завод по переработке мяса индейки - РИА Новости, 16.12.2021

В Ингушетии запустили завод по переработке мяса индейки

Птицекомплекс "Южный" при содействии республиканских властей запустил в Малгобекском районе Ингушетии завод по переработке мяса индейки ежедневной мощностью до... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:51

2021-12-16T20:51

2021-12-16T20:51

республика ингушетия

экономика

малгобекский район

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Птицекомплекс "Южный" при содействии республиканских властей запустил в Малгобекском районе Ингушетии завод по переработке мяса индейки ежедневной мощностью до 40 тонн, сообщает пресс-служба главы региона."На птицекомплексе "Южный" запустили производство, на базе которого предприятие будет выпускать переработанное мясо индейки объемом от 20 до 40 тонн ежедневно по стандартам международной марки "халяль", - говорится в сообщении.Предприятие выпускает тушки, филе грудки индейки, также предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки: сосисок, сарделек, колбасы.Отмечается, что строительство ООО "Птицекомплекс "Южный" началось в 2015 году. Стоимость инвестпроекта составляет 3,8 миллиарда рублей, он предусматривает создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки, на котором будут созданы около 500 рабочих мест.Птицекомплекс состоит из 36 производственных объектов: 30 птичников, инкубатора, комбикормового завода, убойного цеха с цехом глубокой переработки мяса, цеха переработки отходов.Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что это очень значимое для экономики региона предприятие, поскольку налоги от прибыли будут поступать в республиканский бюджет. "В следующем году показатели производства птицекомплекса планируется увеличить до 10 тысяч тонн в год. Для повышения объемов производства у предприятия есть реальные мощности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211129/ekonomika-1761339310.html

https://ria.ru/20211201/ingushetiya-1761594553.html

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экономика, малгобекский район, махмуд-али калиматов, россия