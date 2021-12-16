https://ria.ru/20211216/zarplata-1764004836.html
Стало известно, куда идти за самой хорошей зарплатой
Названы российские компании с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 16.12.2021
Стало известно, куда идти за самой хорошей зарплатой
РБК составил перечень российских компаний из реального сектора экономики, чьи средние зарплаты в 2020 году стали самыми высокими. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:28
2021-12-16T11:28
2021-12-16T17:06
экономика
почта россии
совкомфлот
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. РБК составил перечень российских компаний из реального сектора экономики, чьи средние зарплаты в 2020 году стали самыми высокими.В исследование агентства "Национальные кредитные рейтинги" (входит в холдинг РБК) попали предприятия из первой сотни списка "РБК-500" без учета банков и страховых компаний. Также эксперты обратили внимание на их зарубежных "дочек".В тройке оказались группы НОВАТЭК, "Совкомфлот" и "Полюс". Для НОВАТЭКа (производитель природного газа) средний показатель составил 261,3 тысячи рублей. Работники "Совкомфлота" (судоходная компания) получают более 254 тысяч, а в "Полюсе" (золотодобыча) зарабатывают до 240 тысяч."Кроме того, в первой десятке оказались компании из сектора информационных технологий — "Яндекс" и OCS (дистрибьютор проектных решений)", — пишет СМИ.Как отметили авторы рейтинга, если среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году составила 51,3 тысячи рублей, то показатели лидеров списка превысили это значение примерно в пять раз.Самые низкие средние зарплаты, как выяснили составители списка, выплачивают в таких организациях, как агрохолдинг "Степь" (АФК "Система"), сеть гипермаркетов "Монетка", а также "Почта России".
https://ria.ru/20211214/zarplata-1763605988.html
https://ria.ru/20211215/zarplata-1763769752.html
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экономика, почта россии, совкомфлот
11:28 16.12.2021 (обновлено: 17:06 16.12.2021)
Названы российские компании с самыми высокими зарплатами
РБК: среди российских компаний по зарплатам лидируют НОВАТЭК, "Совкомфлот" и "Полюс"