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Законопроект, разрешающий губернаторам увольнять мэров, рассмотрят в январе
Законопроект, разрешающий губернаторам увольнять мэров, рассмотрят в январе - РИА Новости, 16.12.2021
Законопроект, разрешающий губернаторам увольнять мэров, рассмотрят в январе
Законопроект, устанавливающий для всех мэров единый пятилетний срок полномочий и позволяющий губернаторам отрешать их от должности, рассмотрят в I чтении после... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:30
2021-12-16T13:42
госдума рф
политика
павел крашенинников
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий для всех мэров единый пятилетний срок полномочий и позволяющий губернаторам отрешать их от должности, рассмотрят в I чтении после Нового года, сообщил РИА Новости источник в Государственной Думе.В четверг в Госдуму внесли законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта. Также глава субъекта вправе вынести предупреждение объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.
https://ria.ru/20211216/samoupravlenie-1763979388.html
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госдума рф, политика, павел крашенинников, совет федерации рф, андрей клишас, россия
13:30 16.12.2021 (обновлено: 13:42 16.12.2021)
 
Законопроект, разрешающий губернаторам увольнять мэров, рассмотрят в январе

Источник: проект, разрешающий губернаторам увольнять мэров, рассмотрят после Нового года

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законопроект, устанавливающий для всех мэров единый пятилетний срок полномочий и позволяющий губернаторам отрешать их от должности, рассмотрят в I чтении после Нового года, сообщил РИА Новости источник в Государственной Думе.
В четверг в Госдуму внесли законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
09:13
Переход на новую систему местного самоуправления продлится до 2028 года
Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.
Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта. Также глава субъекта вправе вынести предупреждение объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.
Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 13:58Республика Татарстан
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