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Религия
https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764003677.html
В РПЦ раскритиковали законопроект о QR-кодах в общественных местах
В РПЦ раскритиковали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 16.12.2021
В РПЦ раскритиковали законопроект о QR-кодах в общественных местах
РПЦ обеспокоена тем, что проект постановления Госдумы предполагает возможность принятия главами регионов решения по QR-кодам в храмах, сказала РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:22
2021-12-16T11:22
религия
московская патриархия
госдума рф
русская православная церковь
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РПЦ обеспокоена тем, что проект постановления Госдумы предполагает возможность принятия главами регионов решения по QR-кодам в храмах, сказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Проект постановления Госдумы, опубликованный в думской электронной базе данных, гласит, что Дума рекомендует правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать ряд вопросов. Среди них, в частности, возможность "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ"."В тексте (проекта постановления) сказано, что по решению главы субъекта Российской Федерации могут быть установлены по существу ограничения на доступ в храм. Такая формулировка вызывает большую обеспокоенность. Мы считаем, что здесь нужно пересматривать позицию", - сказала РИА Новости игумения.Как добавила Чернега, нужны переговоры с профильным комитетом Госдумы для выработки компромиссного варианта формулировки.Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Летом 2021-го губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проведение традиционного Царского крестного хода, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, отменено из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Однако митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что, тем не менее, крестный ход состоится. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. В итоге, в несогласованном мероприятии в Екатеринберге приняло участие около двух тысяч человек.Аналогичная ситуация произошла в республике Коми весной 2020-го, где руководитель местного управления Роспотребнадзора предписала религиозным организациям закрыть храмы для прихожан. Однако епископ Сыктывкарский Питирим (Волочков) не согласился с решением. На Пасху 2020-го митрополит Саратовский Лонгин заявил, что епархия не договорилась с властями Саратовской области о том, чтобы пустить прихожан на праздничную службу. В итоге верующие молились на улице, а у входа в храмы стояла полиция. В мае прошлого года Кубанская митрополия назвала странным поведение местных властей, которые, несмотря на обращение верующих, так и не подняли вопрос об открытии храмов
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московская патриархия, госдума рф, русская православная церковь, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:22 16.12.2021
 

В РПЦ раскритиковали законопроект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РПЦ обеспокоена тем, что проект постановления Госдумы предполагает возможность принятия главами регионов решения по QR-кодам в храмах, сказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Проект постановления Госдумы, опубликованный в думской электронной базе данных, гласит, что Дума рекомендует правительству РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать ряд вопросов. Среди них, в частности, возможность "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ".
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"В тексте (проекта постановления) сказано, что по решению главы субъекта Российской Федерации могут быть установлены по существу ограничения на доступ в храм. Такая формулировка вызывает большую обеспокоенность. Мы считаем, что здесь нужно пересматривать позицию", - сказала РИА Новости игумения.
Как добавила Чернега, нужны переговоры с профильным комитетом Госдумы для выработки компромиссного варианта формулировки.
Внесенный 12 ноября в Госдуму правительством законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Летом 2021-го губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проведение традиционного Царского крестного хода, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, отменено из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Однако митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что, тем не менее, крестный ход состоится. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. В итоге, в несогласованном мероприятии в Екатеринберге приняло участие около двух тысяч человек.
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Аналогичная ситуация произошла в республике Коми весной 2020-го, где руководитель местного управления Роспотребнадзора предписала религиозным организациям закрыть храмы для прихожан. Однако епископ Сыктывкарский Питирим (Волочков) не согласился с решением.
На Пасху 2020-го митрополит Саратовский Лонгин заявил, что епархия не договорилась с властями Саратовской области о том, чтобы пустить прихожан на праздничную службу. В итоге верующие молились на улице, а у входа в храмы стояла полиция.
В мае прошлого года Кубанская митрополия назвала странным поведение местных властей, которые, несмотря на обращение верующих, так и не подняли вопрос об открытии храмов
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