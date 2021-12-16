https://ria.ru/20211216/zaderzhanie-1764133980.html

Депутат Митрохин сообщил о своем задержании

Депутат Митрохин сообщил о своем задержании - РИА Новости, 16.12.2021

Депутат Митрохин сообщил о своем задержании

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его задержали в Москве в четверг вечером после встречи с избирателями по поводу изменений в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:35

2021-12-16T21:35

2021-12-16T21:35

москва

сергей митрохин

мосгордума

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его задержали в Москве в четверг вечером после встречи с избирателями по поводу изменений в маршрутной сети автобусов."Меня задержали, я сейчас нахожусь в ОВД "Хамовники". Задержали меня после встречи с избирателями, с которыми мы около метро "Спортивная" обсуждали реформу общественного транспорта", - сказал Митрохин, отметив, что причиной задержания ему назвали "нарушение общественного порядка".По его словам, по итогам встречи была поддержана резолюция о требовании вернуть старые маршруты.Он также добавил, что ему вменяют в вину неоплату штрафов на 15 тысяч рублей, но все они уже были им оплачены.С 20 ноября в центре и на юге Москвы запустили новую маршрутную сеть наземного транспорта "Магистраль", изменения затронули более 200 маршрутов. В социальных сетях после изменения маршрутов начали появляться жалобы москвичей на то, что они не могут разобраться в новых маршрутах транспорта, уезжают не туда и не могут добраться привычным маршрутом. Пользователи пишут, что особенные трудности возникают у пожилых людей, которые не пользуются интернетом и не могут посмотреть там информацию об изменения.

https://ria.ru/20211214/transport-1763733077.html

москва

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москва, сергей митрохин, мосгордума