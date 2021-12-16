https://ria.ru/20211216/zaderzhanie-1764133980.html
Депутат Митрохин сообщил о своем задержании
Депутат Митрохин сообщил о своем задержании - РИА Новости, 16.12.2021
Депутат Митрохин сообщил о своем задержании
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его задержали в Москве в четверг вечером после встречи с избирателями по поводу изменений в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:35
2021-12-16T21:35
2021-12-16T21:35
москва
сергей митрохин
мосгордума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151073/90/1510739072_0:348:2958:2012_1920x0_80_0_0_3e9e5b68e5339cd0c52bba9cf5b56d3b.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его задержали в Москве в четверг вечером после встречи с избирателями по поводу изменений в маршрутной сети автобусов."Меня задержали, я сейчас нахожусь в ОВД "Хамовники". Задержали меня после встречи с избирателями, с которыми мы около метро "Спортивная" обсуждали реформу общественного транспорта", - сказал Митрохин, отметив, что причиной задержания ему назвали "нарушение общественного порядка".По его словам, по итогам встречи была поддержана резолюция о требовании вернуть старые маршруты.Он также добавил, что ему вменяют в вину неоплату штрафов на 15 тысяч рублей, но все они уже были им оплачены.С 20 ноября в центре и на юге Москвы запустили новую маршрутную сеть наземного транспорта "Магистраль", изменения затронули более 200 маршрутов. В социальных сетях после изменения маршрутов начали появляться жалобы москвичей на то, что они не могут разобраться в новых маршрутах транспорта, уезжают не туда и не могут добраться привычным маршрутом. Пользователи пишут, что особенные трудности возникают у пожилых людей, которые не пользуются интернетом и не могут посмотреть там информацию об изменения.
https://ria.ru/20211214/transport-1763733077.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151073/90/1510739072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce2d1b5842205e8b75b76a896a1dcd77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей митрохин, мосгордума
Депутат Митрохин сообщил о своем задержании
Депутат МГД Митрохин сообщил, что его задержали в Москве после встречи с избирателями
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин
сообщил РИА Новости, что его задержали в Москве
в четверг вечером после встречи с избирателями по поводу изменений в маршрутной сети автобусов.
"Меня задержали, я сейчас нахожусь в ОВД "Хамовники". Задержали меня после встречи с избирателями, с которыми мы около метро "Спортивная" обсуждали реформу общественного транспорта", - сказал Митрохин, отметив, что причиной задержания ему назвали "нарушение общественного порядка".
По его словам, по итогам встречи была поддержана резолюция о требовании вернуть старые маршруты.
Он также добавил, что ему вменяют в вину неоплату штрафов на 15 тысяч рублей, но все они уже были им оплачены.
С 20 ноября в центре и на юге Москвы запустили новую маршрутную сеть наземного транспорта "Магистраль", изменения затронули более 200 маршрутов. В социальных сетях после изменения маршрутов начали появляться жалобы москвичей на то, что они не могут разобраться в новых маршрутах транспорта, уезжают не туда и не могут добраться привычным маршрутом. Пользователи пишут, что особенные трудности возникают у пожилых людей, которые не пользуются интернетом и не могут посмотреть там информацию об изменения.