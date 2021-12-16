https://ria.ru/20211216/yaroslavl-1764024353.html
Мэра Ярославля экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
Мэра Ярославля экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.12.2021
Мэра Ярославля экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно доставили в больницу, сообщили в мэрии журналистам. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:38
2021-12-16T12:38
2021-12-16T14:35
происшествия
ярославль
здоровье - общество
владимир волков (политик)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно доставили в больницу, сообщили в мэрии журналистам. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. "Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии", — цитирует администрация слова главврача Александра Корнилова. Других подробностей не приводится.Ранее местные СМИ сообщили об экстренной госпитализации главы города, возможно, из-за проблем с сердцем. Владимир Волков родился в 1975 году. Он возглавляет Ярославль с конца 2018 года.
https://ria.ru/20211023/lokot-1755961855.html
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РИА Новости
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происшествия, ярославль, здоровье - общество, владимир волков (политик)
12:38 16.12.2021 (обновлено: 14:35 16.12.2021)
Мэра Ярославля экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
Мэра Ярославля Волкова экстренно госпитализировали, его состояние — стабильно тяжелое
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно доставили в больницу, сообщили в мэрии журналистам.
Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
"Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии", — цитирует администрация слова главврача Александра Корнилова. Других подробностей не приводится.
Ранее местные СМИ сообщили об экстренной госпитализации главы города, возможно, из-за проблем с сердцем.
Владимир Волков родился в 1975 году. Он возглавляет Ярославль
с конца 2018 года.