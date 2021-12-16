https://ria.ru/20211216/yaroslavl-1764024353.html

Мэра Ярославля экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Мэра Ярославля экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.12.2021

Мэра Ярославля экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно доставили в больницу, сообщили в мэрии журналистам. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:38

2021-12-16T12:38

2021-12-16T14:35

происшествия

ярославль

здоровье - общество

владимир волков (политик)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно доставили в больницу, сообщили в мэрии журналистам. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. "Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии", — цитирует администрация слова главврача Александра Корнилова. Других подробностей не приводится.Ранее местные СМИ сообщили об экстренной госпитализации главы города, возможно, из-за проблем с сердцем. Владимир Волков родился в 1975 году. Он возглавляет Ярославль с конца 2018 года.

https://ria.ru/20211023/lokot-1755961855.html

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происшествия, ярославль, здоровье - общество, владимир волков (политик)