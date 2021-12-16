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Наука
https://ria.ru/20211216/xiaomi-1764111168.html
Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G
Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G - РИА Новости, 16.12.2021
Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G
Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:40
2021-12-16T18:40
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу "много смартфона за мало денег".Это смартфон с 6,6-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS и способным обновлять картинку на частоте 90 Гц. Корпус сделан из пластика, а матрица прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Внешний вид трубки оживляет оформление камерного бока — в нем расположены сенсоры разрешением 50 и 8 Мп.Устройство основано на платформе MediaTek Dimensity 810 5G. В мобильных сетях пятого поколения в России M4 Pro 5G не заработает — нет бэнда n79, с которыми тестируют операторы эту технологию. В модели множество интерфейсов, включая востребованные NFC и аудиоджек. Батарейку емкостью 5000 мАч можно заряжать прилагаемым блоком питания мощностью 33 Вт.Смартфон станет доступным для покупки с 20 декабря — за версию 4/64 ГБ попросят 20 990 рублей, а 6/128 обойдется в 22 990 рублей. Первым покупателям до 26 декабря обещают подарки и скидки.
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технологии, xiaomi inc
18:40 16.12.2021
 

Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G

© XiaomiPoco M4 Pro 5G
Poco M4 Pro 5G
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу "много смартфона за мало денег".
Это смартфон с 6,6-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS и способным обновлять картинку на частоте 90 Гц. Корпус сделан из пластика, а матрица прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Внешний вид трубки оживляет оформление камерного бока — в нем расположены сенсоры разрешением 50 и 8 Мп.
Устройство основано на платформе MediaTek Dimensity 810 5G. В мобильных сетях пятого поколения в России M4 Pro 5G не заработает — нет бэнда n79, с которыми тестируют операторы эту технологию. В модели множество интерфейсов, включая востребованные NFC и аудиоджек. Батарейку емкостью 5000 мАч можно заряжать прилагаемым блоком питания мощностью 33 Вт.
Смартфон станет доступным для покупки с 20 декабря — за версию 4/64 ГБ попросят 20 990 рублей, а 6/128 обойдется в 22 990 рублей. Первым покупателям до 26 декабря обещают подарки и скидки.
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