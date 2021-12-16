https://ria.ru/20211216/xiaomi-1764111168.html

Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G

Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G - РИА Новости, 16.12.2021

Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G

Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:40

2021-12-16T18:40

2021-12-16T18:40

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу "много смартфона за мало денег".Это смартфон с 6,6-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS и способным обновлять картинку на частоте 90 Гц. Корпус сделан из пластика, а матрица прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Внешний вид трубки оживляет оформление камерного бока — в нем расположены сенсоры разрешением 50 и 8 Мп.Устройство основано на платформе MediaTek Dimensity 810 5G. В мобильных сетях пятого поколения в России M4 Pro 5G не заработает — нет бэнда n79, с которыми тестируют операторы эту технологию. В модели множество интерфейсов, включая востребованные NFC и аудиоджек. Батарейку емкостью 5000 мАч можно заряжать прилагаемым блоком питания мощностью 33 Вт.Смартфон станет доступным для покупки с 20 декабря — за версию 4/64 ГБ попросят 20 990 рублей, а 6/128 обойдется в 22 990 рублей. Первым покупателям до 26 декабря обещают подарки и скидки.

https://ria.ru/20211214/xiaomi-1763667234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, xiaomi inc