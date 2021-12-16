https://ria.ru/20211216/xiaomi-1764111168.html
Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G
Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G - РИА Новости, 16.12.2021
Xiaomi показала в России доступный смартфон Poco M4 Pro 5G
Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:40
2021-12-16T18:40
2021-12-16T18:40
наука
технологии
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764103961_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_275b535160ec3e1b9362659fdecf4965.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу "много смартфона за мало денег".Это смартфон с 6,6-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS и способным обновлять картинку на частоте 90 Гц. Корпус сделан из пластика, а матрица прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Внешний вид трубки оживляет оформление камерного бока — в нем расположены сенсоры разрешением 50 и 8 Мп.Устройство основано на платформе MediaTek Dimensity 810 5G. В мобильных сетях пятого поколения в России M4 Pro 5G не заработает — нет бэнда n79, с которыми тестируют операторы эту технологию. В модели множество интерфейсов, включая востребованные NFC и аудиоджек. Батарейку емкостью 5000 мАч можно заряжать прилагаемым блоком питания мощностью 33 Вт.Смартфон станет доступным для покупки с 20 декабря — за версию 4/64 ГБ попросят 20 990 рублей, а 6/128 обойдется в 22 990 рублей. Первым покупателям до 26 декабря обещают подарки и скидки.
https://ria.ru/20211214/xiaomi-1763667234.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764103961_38:0:923:664_1920x0_80_0_0_a0da2aa07dff712a099cd5cbaa18cfaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Бренд Poco, формально независимый от компании Xiaomi, представил в России
новый смартфон M4 Pro 5G. Практически полный аналог Redmi Note 11 сделан по принципу "много смартфона за мало денег".
Это смартфон с 6,6-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS и способным обновлять картинку на частоте 90 Гц. Корпус сделан из пластика, а матрица прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Внешний вид трубки оживляет оформление камерного бока — в нем расположены сенсоры разрешением 50 и 8 Мп.
Устройство основано на платформе MediaTek Dimensity 810 5G. В мобильных сетях пятого поколения в России M4 Pro 5G не заработает — нет бэнда n79, с которыми тестируют операторы эту технологию. В модели множество интерфейсов, включая востребованные NFC и аудиоджек. Батарейку емкостью 5000 мАч можно заряжать прилагаемым блоком питания мощностью 33 Вт.
Смартфон станет доступным для покупки с 20 декабря — за версию 4/64 ГБ попросят 20 990 рублей, а 6/128 обойдется в 22 990 рублей. Первым покупателям до 26 декабря обещают подарки и скидки.