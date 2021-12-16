https://ria.ru/20211216/vysylka-1764009059.html

Шольц одобрил высылку российских дипломатов

Шольц одобрил высылку российских дипломатов - РИА Новости, 16.12.2021

Шольц одобрил высылку российских дипломатов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решением высылку российских дипломатов из Берлина после приговора суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:44

2021-12-16T11:44

2021-12-16T12:00

германия

россия

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берлин (город)

мид германии

олаф шольц

зелимхан хангошвили

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решением высылку российских дипломатов из Берлина после приговора суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок."Приговор, который мы услышали по убийству в Тиргартене, является четким указанием на то, что случилось нечто плохое. Поэтому абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала четким ответом", - заявил он журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.

https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763867997.html

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россия

берлин (город)

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германия, россия, в мире, берлин (город), мид германии, олаф шольц, зелимхан хангошвили