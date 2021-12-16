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Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам
Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам - РИА Новости, 16.12.2021
Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам
Выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия, заявил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:08
2021-12-16T17:08
общество
лдпр
федерация независимых профсоюзов россии
новый год
александр шершуков
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, по которому предложили ввести для пенсионеров на постоянной основе предновогодние выплаты, сообщает газета "Известия"."Формально мы это не обсуждали, а фактически, если есть возможность у бюджета сделать подобную выплату, то это, конечно, хорошо", — рассказал Шершуков.Он отметил, что за последний год государство потратило большие деньги на различные соцвыплаты, депутаты предлагают ещё одну."В принципе это неплохо, но нужно не забывать о том, что основа благосостояния и работников, и пенсионеров базируется на нормальной заработной плате и на нормальной пенсии. И компенсировать это отдельными социальными выплатами, конечно, можно, но все выплаты — вещь эпизодическая, а зарплаты и пенсии — вещи постоянные ", — добавил он.
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общество, лдпр, федерация независимых профсоюзов россии, новый год, александр шершуков, россия
17:08 16.12.2021
 
Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам

Замглавы ФНПР Шершуков: идея предновогодних выплат неплохая, но важнее нормальная пенсия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, по которому предложили ввести для пенсионеров на постоянной основе предновогодние выплаты, сообщает газета "Известия".
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"Формально мы это не обсуждали, а фактически, если есть возможность у бюджета сделать подобную выплату, то это, конечно, хорошо", — рассказал Шершуков.
Он отметил, что за последний год государство потратило большие деньги на различные соцвыплаты, депутаты предлагают ещё одну.
"В принципе это неплохо, но нужно не забывать о том, что основа благосостояния и работников, и пенсионеров базируется на нормальной заработной плате и на нормальной пенсии. И компенсировать это отдельными социальными выплатами, конечно, можно, но все выплаты — вещь эпизодическая, а зарплаты и пенсии — вещи постоянные ", — добавил он.
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ОбществоЛДПРФедерация независимых профсоюзов РоссииНовый годАлександр ШершуковРоссия
 
 
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