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Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам

Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам - РИА Новости, 16.12.2021

Профсоюзы оценили идею предновогодних выплат пенсионерам

Выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия, заявил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:08

2021-12-16T17:08

2021-12-16T17:08

общество

лдпр

федерация независимых профсоюзов россии

новый год

александр шершуков

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, по которому предложили ввести для пенсионеров на постоянной основе предновогодние выплаты, сообщает газета "Известия"."Формально мы это не обсуждали, а фактически, если есть возможность у бюджета сделать подобную выплату, то это, конечно, хорошо", — рассказал Шершуков.Он отметил, что за последний год государство потратило большие деньги на различные соцвыплаты, депутаты предлагают ещё одну."В принципе это неплохо, но нужно не забывать о том, что основа благосостояния и работников, и пенсионеров базируется на нормальной заработной плате и на нормальной пенсии. И компенсировать это отдельными социальными выплатами, конечно, можно, но все выплаты — вещь эпизодическая, а зарплаты и пенсии — вещи постоянные ", — добавил он.

https://ria.ru/20211212/nadbavka-1763326005.html

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общество, лдпр, федерация независимых профсоюзов россии, новый год, александр шершуков, россия