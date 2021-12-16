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Итальянский бизнес рассчитывает на встречу с Путиным в видеоформате
Итальянский бизнес рассчитывает на встречу с Путиным в видеоформате - РИА Новости, 16.12.2021
Итальянский бизнес рассчитывает на встречу с Путиным в видеоформате
Итальянский бизнес рассчитывает на встречу в видеоформате c президентом России Владимиром Путиным, рассказал в интервью РИА Новости президент Итало-российской... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:06
2021-12-16T09:06
2021-12-16T10:01
экономика
италия
владимир путин
итало-российская торговая палата
винченцо трани
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Итальянский бизнес рассчитывает на встречу в видеоформате c президентом России Владимиром Путиным, рассказал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани."Я был очень рад, когда получил ответ на это письмо, подтверждающий интерес и желание президента встретиться с итальянскими бизнес-кругами. Встреча пройдет 26 января формате видеоконференции", - сказал он.По словам Трани, он лично направил президенту письмо с просьбой организовать встречу с итальянскими предпринимателями, компаниями, которые работают и инвестируют в России."Интерес президента к прямому контакту многое значит. Означает, что есть интерес к конкретному развитию международного бизнеса", - отметил он.Читайте полный текст интервью >>>
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экономика, италия, владимир путин, итало-российская торговая палата, винченцо трани, россия
09:06 16.12.2021 (обновлено: 10:01 16.12.2021)
Итальянский бизнес рассчитывает на встречу с Путиным в видеоформате
Глава ИРТП Трани: итальянский бизнес рассчитывает на встречу с Путиным в видеоформате