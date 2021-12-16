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Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз

Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз - РИА Новости, 16.12.2021

Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Брюсселе во второй раз, уже по инициативе французской стороны,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T02:52

2021-12-16T02:52

2021-12-16T10:03

в мире

бельгия

франция

ильхам алиев

европейский совет

эммануэль макрон

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Брюсселе во второй раз, уже по инициативе французской стороны, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабмина.Первая трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля прошла во вторник в столице Бельгии. Пашинян и Алиев находятся в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства". По сообщениям СМИ, Алиев и Пашинян также провели в Брюсселе встречу тет-а-тет."В Брюсселе по инициативе французской стороны состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Подробности встречи пока не сообщаются.

бельгия

франция

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в мире, бельгия, франция, ильхам алиев, европейский совет, эммануэль макрон, никол пашинян