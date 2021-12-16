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Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз - РИА Новости, 16.12.2021
Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Брюсселе во второй раз, уже по инициативе французской стороны,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T02:52
2021-12-16T02:52
2021-12-16T10:03
в мире
бельгия
франция
ильхам алиев
европейский совет
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Брюсселе во второй раз, уже по инициативе французской стороны, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабмина.Первая трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля прошла во вторник в столице Бельгии. Пашинян и Алиев находятся в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства". По сообщениям СМИ, Алиев и Пашинян также провели в Брюсселе встречу тет-а-тет."В Брюсселе по инициативе французской стороны состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Подробности встречи пока не сообщаются.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, бельгия, франция, ильхам алиев, европейский совет, эммануэль макрон, никол пашинян
02:52 16.12.2021 (обновлено: 10:03 16.12.2021)
Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
Премьер Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев вновь встретились в Брюсселе