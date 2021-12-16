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Кульбачевский: концентрация вредных веществ в Москве не превышает норму
Кульбачевский: концентрация вредных веществ в Москве не превышает норму - РИА Новости, 16.12.2021
Кульбачевский: концентрация вредных веществ в Москве не превышает норму
В Москве сохраняется тенденция к постепенному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ не превышают... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:49
2021-12-16T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
антон кульбачевский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Москве сохраняется тенденция к постепенному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Данные по загрязнению воздуха за 2021 год в настоящий момент анализируются. Но уже можно сказать, что в Москве сохраняется тенденция к постепенному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, наблюдающееся в последнее десятилетие. По предварительным данным, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов", - сказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему: "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".Глава департамента отметил, что в зимние месяцы начала года наблюдалась быстрая смена периодов интенсивных и слабых условий рассеивания, ветренные и дождливые апрель и май благоприятно сказались на качестве воздуха весной, лишь кратковременный эпизод переноса взвешенных частиц из районов Нижней Волги, где наблюдались песчаные бури, стал причиной незначительного ухудшения качества воздуха в апреле."Лето 2021 года, по данным Росгидромета, вошло в топ 10 самых теплых за историю метеонаблюдений, продолжительная волна жары в июне продолжалась и большую часть июля. На фоне ослабленного переноса в пограничном слое, дефицита осадков, в эти месяцы отмечалось одна из самых высоких за последние несколько лет повторяемость эпизодов с ослабленным рассеиванием примесей. Станции мониторинга фиксировали рост загрязняющих веществ. Осенью наиболее благоприятные условия для рассеивания выбросов наблюдались в ноябре, несмотря на редкий по мощности и продолжительности туман в начале месяца, сопровождаемый кратковременным эпизодом роста концентрации", - отметил Кульбачевский.Он добавил, что декабрь подхватил эстафету снежной и морозной зимы, с отдельными эпизодами ослабленного рассеивания примесей.
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москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), антон кульбачевский
14:49 16.12.2021 (обновлено: 14:58 16.12.2021)
 

Кульбачевский: концентрация вредных веществ в Москве не превышает норму

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкMoscow Urban Forum 2021
Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Москве сохраняется тенденция к постепенному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов, сообщил в четверг глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Данные по загрязнению воздуха за 2021 год в настоящий момент анализируются. Но уже можно сказать, что в Москве сохраняется тенденция к постепенному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, наблюдающееся в последнее десятилетие. По предварительным данным, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов", - сказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему: "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года".
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Глава департамента отметил, что в зимние месяцы начала года наблюдалась быстрая смена периодов интенсивных и слабых условий рассеивания, ветренные и дождливые апрель и май благоприятно сказались на качестве воздуха весной, лишь кратковременный эпизод переноса взвешенных частиц из районов Нижней Волги, где наблюдались песчаные бури, стал причиной незначительного ухудшения качества воздуха в апреле.
"Лето 2021 года, по данным Росгидромета, вошло в топ 10 самых теплых за историю метеонаблюдений, продолжительная волна жары в июне продолжалась и большую часть июля. На фоне ослабленного переноса в пограничном слое, дефицита осадков, в эти месяцы отмечалось одна из самых высоких за последние несколько лет повторяемость эпизодов с ослабленным рассеиванием примесей. Станции мониторинга фиксировали рост загрязняющих веществ. Осенью наиболее благоприятные условия для рассеивания выбросов наблюдались в ноябре, несмотря на редкий по мощности и продолжительности туман в начале месяца, сопровождаемый кратковременным эпизодом роста концентрации", - отметил Кульбачевский.
Он добавил, что декабрь подхватил эстафету снежной и морозной зимы, с отдельными эпизодами ослабленного рассеивания примесей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Антон Кульбачевский
 
 
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