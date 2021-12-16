https://ria.ru/20211216/voyna-1764136969.html

Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время

Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время - РИА Новости, 16.12.2021

Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время

Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:53

2021-12-16T21:53

2021-12-16T22:19

в мире

сша

китай

министерство обороны сша

ближний восток

северная африка

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье для The Wall Street Journal.По мнению колумниста, риск конфронтации между США и Китаем намного выше, чем раньше. Противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора двух стран вокруг принадлежности Тайваня, говорится в статье.Мишта считает, что другие мощные государства захотят бросить вызов Соединенным Штатам из-за неготовности американской армии к такому формату войн. При этом Пентагону на модернизацию Вооруженных сил потребуется около 15 лет.Кроме того, на сегодняшний день Запад находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, эпидемии коронавируса и "культурной революции", рассуждает автор.По словам специалиста, все эти факторы значительно ослабили США. Это дает окно возможностей для стран, желающих сбросить Вашингтон с пьедестала, подытожил Мишта.

https://ria.ru/20211216/posledstviya-1764081480.html

https://ria.ru/20211216/udar-1764114980.html

сша

китай

ближний восток

северная африка

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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, ближний восток, северная африка