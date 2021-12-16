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Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время - РИА Новости, 16.12.2021
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время
Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:53
2021-12-16T22:19
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
ближний восток
северная африка
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье для The Wall Street Journal.По мнению колумниста, риск конфронтации между США и Китаем намного выше, чем раньше. Противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора двух стран вокруг принадлежности Тайваня, говорится в статье.Мишта считает, что другие мощные государства захотят бросить вызов Соединенным Штатам из-за неготовности американской армии к такому формату войн. При этом Пентагону на модернизацию Вооруженных сил потребуется около 15 лет.Кроме того, на сегодняшний день Запад находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, эпидемии коронавируса и "культурной революции", рассуждает автор.По словам специалиста, все эти факторы значительно ослабили США. Это дает окно возможностей для стран, желающих сбросить Вашингтон с пьедестала, подытожил Мишта.
https://ria.ru/20211216/posledstviya-1764081480.html
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сша
китай
ближний восток
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, ближний восток, северная африка
21:53 16.12.2021 (обновлено: 22:19 16.12.2021)
 
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время

Эксперт The Wall Street Journal Мишта: мир столкнется с глобальной войной в ближайшие пять лет

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье для The Wall Street Journal.
По мнению колумниста, риск конфронтации между США и Китаем намного выше, чем раньше. Противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора двух стран вокруг принадлежности Тайваня, говорится в статье.
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Мишта считает, что другие мощные государства захотят бросить вызов Соединенным Штатам из-за неготовности американской армии к такому формату войн. При этом Пентагону на модернизацию Вооруженных сил потребуется около 15 лет.
Кроме того, на сегодняшний день Запад находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, эпидемии коронавируса и "культурной революции", рассуждает автор.
По словам специалиста, все эти факторы значительно ослабили США. Это дает окно возможностей для стран, желающих сбросить Вашингтон с пьедестала, подытожил Мишта.
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