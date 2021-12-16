https://ria.ru/20211216/voyna-1764136969.html
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время - РИА Новости, 16.12.2021
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время
Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:53
2021-12-16T21:53
2021-12-16T22:19
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
ближний восток
северная африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758407830_0:27:2992:1710_1920x0_80_0_0_68f3434fe9ceb01457f8636f9a28814f.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье для The Wall Street Journal.По мнению колумниста, риск конфронтации между США и Китаем намного выше, чем раньше. Противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора двух стран вокруг принадлежности Тайваня, говорится в статье.Мишта считает, что другие мощные государства захотят бросить вызов Соединенным Штатам из-за неготовности американской армии к такому формату войн. При этом Пентагону на модернизацию Вооруженных сил потребуется около 15 лет.Кроме того, на сегодняшний день Запад находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, эпидемии коронавируса и "культурной революции", рассуждает автор.По словам специалиста, все эти факторы значительно ослабили США. Это дает окно возможностей для стран, желающих сбросить Вашингтон с пьедестала, подытожил Мишта.
https://ria.ru/20211216/posledstviya-1764081480.html
https://ria.ru/20211216/udar-1764114980.html
сша
китай
ближний восток
северная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758407830_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_963eb5542aade46b22d92dde8f99967a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, министерство обороны сша, ближний восток, северная африка
21:53 16.12.2021 (обновлено: 22:19 16.12.2021)
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время
Эксперт The Wall Street Journal Мишта: мир столкнется с глобальной войной в ближайшие пять лет