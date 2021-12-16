"США и их европейские вассалы с промытыми мозгами взбалтывают сточные воды"

13:24 16.12.2021 (обновлено: 16:20 16.12.2021)
Британцы потребовали прекратить фейки о третьей мировой с Россией
Читатели Daily Express выступили против фейков о третьей мировой войне с Россией
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высказались о неоднократных публикациях на тему украинского кризиса, в которых журналисты позволяют себе говорить о приближающейся третьей мировой войне с Россией.
Так, за 16 декабря издание семь раз использовало в описании напряженности между Москвой и странами Запада утверждения о грядущем конфликте. Комментаторы выразили недовольство и предположили, что британские СМИ намеренно пытаются посеять панику среди аудитории, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Европа — просто расходное пушечное мясо, чтобы снова сделать Америку великой, или, как говорят янки, "сопутствующий ущерб", по их мнению. Именно США и их вассалы ЕС с промытыми мозгами взбалтывают сточные воды, на что России приходится реагировать для их собственной защиты", — заметил пользователь Sapphire & Steel.
"Это может спровоцировать серьезный конфликт, но есть вероятность, что этого не произойдет. Это вызовет бесконечное раздражение и гнев в коридорах власти, Daily Express будет сообщать о неизбежной третьей мировой войне каждый день целый месяц подряд", — иронизирует Paphian.
"Заголовок DE немного преувеличивает, согласны? "Предупреждение о третьей мировой войне: вторжение России с целью разжечь разрушительный глобальный конфликт — срочная тревога". У вас возникло ощущение, что вами манипулируют, чтобы поддержать войну, которую развязываем мы и наши союзники, а не Россия?" — заявил ThornInTheSide.
"Если бы США и другие страны не влили миллиарды долларов в Украину, чтобы дестабилизировать ее, вызвав все те проблемы, которые мы наблюдаем сейчас, и не начали бы перебрасывать ракеты к границе с Россией, не было бы угрозы войны. Мы должны понимать, что НАТО — продолжение США, и ее единственный смысл в том, чтобы поддерживать угрозу конфликта, обеспечивая приток денег для производителей оружия и банкиров (которые были причиной всех войн в недавней истории)", — высказался пользователь с никнеймом G.C.
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского "вторжения" на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает Вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" и создает прямую угрозу безопасности России.