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Душа Павла Воли переселяется тело Снегурочки в новогодней комедии
Душа Павла Воли переселяется тело Снегурочки в новогодней комедии - РИА Новости, 16.12.2021
Душа Павла Воли переселяется тело Снегурочки в новогодней комедии
В Сети появился трейлер новогодней комедии "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Каропрокат. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T00:28
2021-12-16T00:28
2021-12-16T00:28
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер новогодней комедии "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Каропрокат. Главные роли исполнили Павел Воля и Надежда Сысоева. Резидент "Comedy Club" воплотил образ грубияна-бизнесмена. Предприниматель ужасно относился к окружающим. Судя по видео, страдали от него и сотрудники, и родственники. Кажется, только Дед Мороз знал, как поставить на место обнаглевшего предпринимателя. Он переселил его душу в тело Снегурочки (Сысоева), и теперь бизнесмен разносит подарки и учится быть добрым. Сценарист фильма — Илья Куликов, снявший первую и вторую часть "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел". Кроме Воли и Сысоевой в комедии появляются Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова и другие. "Снегурочка против всех" стартует в российском прокате 30 декабря 2021 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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павел воля, новости культуры, кино и сериалы
Душа Павла Воли переселяется тело Снегурочки в новогодней комедии
В Сети появился трейлер новогодней комедии "Снегурочка против всех"
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
В Сети появился трейлер новогодней комедии "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой. Ролик опубликован
на YouTube-канале кинокомпании Каропрокат.
Главные роли исполнили Павел Воля и Надежда Сысоева. Резидент "Comedy Club" воплотил образ грубияна-бизнесмена. Предприниматель ужасно относился к окружающим. Судя по видео, страдали от него и сотрудники, и родственники. Кажется, только Дед Мороз знал, как поставить на место обнаглевшего предпринимателя. Он переселил его душу в тело Снегурочки (Сысоева), и теперь бизнесмен разносит подарки и учится быть добрым.
Сценарист фильма — Илья Куликов, снявший первую и вторую часть "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел".
Кроме Воли и Сысоевой в комедии появляются Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова и другие.
"Снегурочка против всех" стартует в российском прокате 30 декабря 2021 года.