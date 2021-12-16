https://ria.ru/20211216/volya-1763886241.html

Душа Павла Воли переселяется тело Снегурочки в новогодней комедии

Душа Павла Воли переселяется тело Снегурочки в новогодней комедии - РИА Новости, 16.12.2021

Душа Павла Воли переселяется тело Снегурочки в новогодней комедии

В Сети появился трейлер новогодней комедии "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Каропрокат. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T00:28

2021-12-16T00:28

2021-12-16T00:28

культура

павел воля

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763874715_699:0:4340:2048_1920x0_80_0_0_b0ccd60bcbb92f53ae104c53837ec085.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер новогодней комедии "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Каропрокат. Главные роли исполнили Павел Воля и Надежда Сысоева. Резидент "Comedy Club" воплотил образ грубияна-бизнесмена. Предприниматель ужасно относился к окружающим. Судя по видео, страдали от него и сотрудники, и родственники. Кажется, только Дед Мороз знал, как поставить на место обнаглевшего предпринимателя. Он переселил его душу в тело Снегурочки (Сысоева), и теперь бизнесмен разносит подарки и учится быть добрым. Сценарист фильма — Илья Куликов, снявший первую и вторую часть "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел". Кроме Воли и Сысоевой в комедии появляются Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова и другие. "Снегурочка против всех" стартует в российском прокате 30 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20211215/kino-1763703755.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел воля, новости культуры, кино и сериалы