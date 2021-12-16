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Госпитализированный мэр Ярославля рассказал о самочувствии
Госпитализированный мэр Ярославля рассказал о самочувствии - РИА Новости, 16.12.2021
Госпитализированный мэр Ярославля рассказал о самочувствии
Мэр Ярославля Владимир Волков, экстренно госпитализированный в четверг, рассказал в соцсетях, что находится под присмотром надежных и чутких врачей и чувствует... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:37
2021-12-16T14:41
ярославль
здоровье - общество
владимир волков (политик)
александр корнилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Мэр Ярославля Владимир Волков, экстренно госпитализированный в четверг, рассказал в соцсетях, что находится под присмотром надежных и чутких врачей и чувствует себя лучше."Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает!" - написал мэр.Ранее местные СМИ сообщили об экстренной госпитализации мэра, возможно, из-за проблем с сердцем. В мэрии журналистам подтвердили информацию о том, что Волков находится в Ярославской областной клинической больнице. Главврач больницы Александр Корнилов рассказал, что мэр находится под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии, состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.Волков родился в 1975 году. С конца 2018 года является мэром Ярославля.
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ярославль, здоровье - общество, владимир волков (политик), александр корнилов
14:37 16.12.2021 (обновлено: 14:41 16.12.2021)
 
Госпитализированный мэр Ярославля рассказал о самочувствии

Госпитализированный в тяжелом состоянии мэр Ярославля Волков рассказал о самочувствии

© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкМэр Ярославля Владимир Волков
Мэр Ярославля Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Мэр Ярославля Владимир Волков, экстренно госпитализированный в четверг, рассказал в соцсетях, что находится под присмотром надежных и чутких врачей и чувствует себя лучше.
"Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает!" - написал мэр.
Ранее местные СМИ сообщили об экстренной госпитализации мэра, возможно, из-за проблем с сердцем. В мэрии журналистам подтвердили информацию о том, что Волков находится в Ярославской областной клинической больнице. Главврач больницы Александр Корнилов рассказал, что мэр находится под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии, состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Волков родился в 1975 году. С конца 2018 года является мэром Ярославля.
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