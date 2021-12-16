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Волгоградская область
https://ria.ru/20211216/volgograd-1764125296.html
На прямой линии волгоградскому губернатору задали более трех тысяч вопросов
На прямой линии волгоградскому губернатору задали более трех тысяч вопросов - РИА Новости, 16.12.2021
На прямой линии волгоградскому губернатору задали более трех тысяч вопросов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в четверг в провел прямую линию в эфире местного телеканала, всего главе региона поступило более 3 тысяч... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:13
2021-12-16T20:16
волгоградская область
общество
советский район
волгоград
андрей бочаров
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в четверг в провел прямую линию в эфире местного телеканала, всего главе региона поступило более 3 тысяч вопросов от жителей, сообщает пресс-служба администрации области."В прямом эфире в студии ГТРК "Волгоград-ТРВ" Андрей Бочаров ответил на вопросы, прозвучавшие по видеосвязи из разных районов и городов, а также на текстовые обращения жителей, которые начиная с 13 декабря поступали в телекомпанию и центр управления регионом (ЦУР).… По данным ЦУРа, всего было принято и обработано более 3 тысяч обращений", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что прямой эфир длился более трех часов, за это время Бочаров успел ответить почти на 40 вопросов. В первую очередь, жителей волновали проблемы в сфере здравоохранения, благоустройства, ЖКХ. Во время эфира Бочаров призвал жителей пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, приведя в пример себя и свою семью.Также во время прямой линии губернатор объявил о решениях продлить рокадную дорогу в Волгограде – от памятника "Гаситель" в центре города до торгового комплекса "Акварель" в Советском районе - и выделить один миллиард рублей на трехлетнюю программу по ремонту внутриквартальных дорог областного центра.
https://ria.ru/20211215/nagrady-1763845523.html
https://ria.ru/20211214/gazifikatsiya-1763629693.html
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общество, советский район, волгоград, андрей бочаров, волгоградская область
20:13 16.12.2021 (обновлено: 20:16 16.12.2021)
 
На прямой линии волгоградскому губернатору задали более трех тысяч вопросов

Более трех тысяч вопросов поступило на прямую линию с волгоградским губернатором

© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в четверг в провел прямую линию в эфире местного телеканала, всего главе региона поступило более 3 тысяч вопросов от жителей, сообщает пресс-служба администрации области.
"В прямом эфире в студии ГТРК "Волгоград-ТРВ" Андрей Бочаров ответил на вопросы, прозвучавшие по видеосвязи из разных районов и городов, а также на текстовые обращения жителей, которые начиная с 13 декабря поступали в телекомпанию и центр управления регионом (ЦУР).… По данным ЦУРа, всего было принято и обработано более 3 тысяч обращений", - говорится в сообщении ведомства.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Отмечается, что прямой эфир длился более трех часов, за это время Бочаров успел ответить почти на 40 вопросов. В первую очередь, жителей волновали проблемы в сфере здравоохранения, благоустройства, ЖКХ. Во время эфира Бочаров призвал жителей пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, приведя в пример себя и свою семью.
Также во время прямой линии губернатор объявил о решениях продлить рокадную дорогу в Волгограде – от памятника "Гаситель" в центре города до торгового комплекса "Акварель" в Советском районе - и выделить один миллиард рублей на трехлетнюю программу по ремонту внутриквартальных дорог областного центра.

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