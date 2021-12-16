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Песков прокомментировал публикации о помощи российских военных в Донбассе

Песков прокомментировал публикации о помощи российских военных в Донбассе - РИА Новости, 16.12.2021

Песков прокомментировал публикации о помощи российских военных в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что, если в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:23

2021-12-16T13:23

2021-12-16T18:19

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что, если в решении судебного органа идет речь о российских войсках на территориях ЛНР и ДНР, то это ошибка."Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать приговор суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, где обозначено, что поставка продуктов якобы производилась вооруженным силам РФ.Песков отметил, что Россия при этом на постоянной основе поставляет гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20211216/rusofobiya-1763980865.html

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в мире, украина, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия