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Песков прокомментировал публикации о помощи российских военных в Донбассе
Песков прокомментировал публикации о помощи российских военных в Донбассе - РИА Новости, 16.12.2021
Песков прокомментировал публикации о помощи российских военных в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что, если в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:23
2021-12-16T13:23
2021-12-16T18:19
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что, если в решении судебного органа идет речь о российских войсках на территориях ЛНР и ДНР, то это ошибка."Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать приговор суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, где обозначено, что поставка продуктов якобы производилась вооруженным силам РФ.Песков отметил, что Россия при этом на постоянной основе поставляет гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20211216/rusofobiya-1763980865.html
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в мире, украина, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
13:23 16.12.2021 (обновлено: 18:19 16.12.2021)
Песков прокомментировал публикации о помощи российских военных в Донбассе
Песков назвал текст приговора с "российских военными в ДНР и ЛНР" ошибкой