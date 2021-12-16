https://ria.ru/20211216/vnzh-1764096010.html

Госдума одобрила в I чтении упрощенную выдачу ВНЖ иностранным инвесторам

Госдума одобрила в I чтении упрощенную выдачу ВНЖ иностранным инвесторам - РИА Новости, 16.12.2021

Госдума одобрила в I чтении упрощенную выдачу ВНЖ иностранным инвесторам

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается упростить порядок получения вида на жительство для зарубежных инвесторов и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:30

2021-12-16T17:30

2021-12-16T17:30

общество

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

максим решетников

жилье

россия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается упростить порядок получения вида на жительство для зарубежных инвесторов и членов их семей, для них возможно исключение этапа оформления разрешения на временное проживание.Изменения предлагаются в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".Законопроект предусматривает исключение из федерального закона нормы "о возможности выдачи иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном правительством РФ, разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ". В пояснительной записке отмечается, что с учетом того, что "до настоящего времени соответствующий размер инвестиций правительством РФ не установлен, данная норма с 2002 года не применяется".Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному инвестору и членам его семьи получить вид на жительство в РФ "в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание". "Также законопроектом устанавливается возможность отказа в выдаче вида на жительство в случае, если иностранный гражданин не соответствует критериям, установленным правительством РФ", - говорится в пояснительной записке.Как ранее сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, сегодня оформление ВНЖ занимает полтора года. Благодаря новому механизму эта процедура будет сокращена. Вид на жительство предоставляет иностранному гражданину право работать, открывать свое дело, пользоваться социальными услугами.

https://ria.ru/20210424/vydacha-1729756374.html

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общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, максим решетников, жилье, россия