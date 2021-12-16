https://ria.ru/20211216/vino-1763985829.html
Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России - РИА Новости, 16.12.2021
Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
Увеличение качества винной продукции в России очевидно, рассказал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:00
2021-12-16T10:00
2021-12-16T10:15
экономика
итало-российская торговая палата
винченцо трани
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c13360758d521a1c2caea8699d3e6849.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Увеличение качества винной продукции в России очевидно, рассказал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани."Как итальянец я вижу, что все-таки динамика по местной продукции уже стала довольно интересной. Если я сравниваю бутылку Абрау-Дюрсо с другими бутылками, которые были до этого на рынке, то видна огромная разница. Увеличение качества продукции очевидно", - сказал он.По его словам, активизация местной продукции началась "после 2014 года, когда началось подорожание иностранных продуктов, когда была девальвация рубля"."В принципе, даже если мы исключаем известные бренды и переходим на ежедневные вина, то там мы тоже видим определенные улучшения", - подчеркнул Трани.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20211216/pivo-1763848594.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155486/68/1554866899_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_46d902f7514c91c0979139e240e30ba5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, итало-российская торговая палата, винченцо трани, россия
10:00 16.12.2021 (обновлено: 10:15 16.12.2021)
Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
Президент ИРТП Трани отметил улучшение качества винной продукции в России