https://ria.ru/20211216/vino-1763985829.html

Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России

Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России - РИА Новости, 16.12.2021

Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России

Увеличение качества винной продукции в России очевидно, рассказал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:00

2021-12-16T10:00

2021-12-16T10:15

экономика

итало-российская торговая палата

винченцо трани

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Увеличение качества винной продукции в России очевидно, рассказал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани."Как итальянец я вижу, что все-таки динамика по местной продукции уже стала довольно интересной. Если я сравниваю бутылку Абрау-Дюрсо с другими бутылками, которые были до этого на рынке, то видна огромная разница. Увеличение качества продукции очевидно", - сказал он.По его словам, активизация местной продукции началась "после 2014 года, когда началось подорожание иностранных продуктов, когда была девальвация рубля"."В принципе, даже если мы исключаем известные бренды и переходим на ежедневные вина, то там мы тоже видим определенные улучшения", - подчеркнул Трани.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211216/pivo-1763848594.html

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экономика, итало-российская торговая палата, винченцо трани, россия