https://ria.ru/20211216/vino-1763970489.html

В торговой палате заявили, что дефицита итальянского вина в России не будет

В торговой палате заявили, что дефицита итальянского вина в России не будет - РИА Новости, 16.12.2021

В торговой палате заявили, что дефицита итальянского вина в России не будет

Дефицита или резкого подорожания итальянского вина в России в ближайшее время точно не будет, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-Российской торговой... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T05:10

2021-12-16T05:10

2021-12-16T05:18

экономика

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франция

итало-российская торговая палата

винченцо трани

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дефицита или резкого подорожания итальянского вина в России в ближайшее время точно не будет, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.Ранее в СМИ появилась информация, что вина из Италии и Франции могут в ближайшие месяцы подорожать из-за роста цен на газ, влияющих на производство тары, а также из-за проблем с логистикой, вызванных пандемией. Также на стоимость вина влияет снижение урожая, наблюдающееся в последние годы на континенте из-за климатических изменений."Дефицита на 100% не будет", - сказал Трани.Он отметил, что разговаривал со многими винодельнями, и ни у одной не было дефицита. "Уже видно, что продукция есть на все магазины: объемы не меньше, чем в прошлом году", - отметил он.Трани также отверг возможность резкого роста цен на итальянское вино."Вино уже есть в достаточных объемах. Резкого увеличения (цен – ред.) я бы не ожидал. Какое-то увеличение, я думаю, конечно, будет, но не сейчас и не в первой половине 2022 года", - отметил он.По его словам, Италия постоянно конкурирует в сфере продаж вина с Францией."Мы гордимся, что в России, на российском рынке, приоритетном для нас, мы первые экспортеры вина, а Франция - на втором месте. Такая динамика продолжается уже три года, до этого французы были лидерами. Я думаю, что наши виноделы будут внимательно относиться к тому, чтобы закрепить свое лидерство на рынке", - сказал глава торговой палаты.Он еще раз подчеркнул, что какое-то подорожание возможно, но для итальянских производителей позиции на рынке России важнее повышения цен."Думаю, 2022 год будет удачным годом для итальянского вина, в том числе для увеличения объема продаж. Главное, чтобы французы не были первыми", - заключил он.

https://ria.ru/20211207/vino-1762565567.html

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экономика, общество, италия, франция, итало-российская торговая палата, винченцо трани, россия