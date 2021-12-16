https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1764098012.html

Мишустин ответил на вопрос о передаче технологий по вакцинам от COVID-19

Мишустин ответил на вопрос о передаче технологий по вакцинам от COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021

Мишустин ответил на вопрос о передаче технологий по вакцинам от COVID-19

Россия делится технологиями и опытом борьбы с коронавирусом, жизнь и здоровье превыше политических и финансовых выгод и не могут быть предметом торга, заявил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:42

2021-12-16T17:42

2021-12-16T17:49

россия

распространение коронавируса

политика

вакцинация

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

вакцины

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия делится технологиями и опытом борьбы с коронавирусом, жизнь и здоровье превыше политических и финансовых выгод и не могут быть предметом торга, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод. И не может быть предметом торга", - сказал он на церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки.

https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764052057.html

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россия, политика, вакцинация, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19