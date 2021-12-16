https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1764098012.html
Мишустин ответил на вопрос о передаче технологий по вакцинам от COVID-19
Мишустин ответил на вопрос о передаче технологий по вакцинам от COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
Мишустин ответил на вопрос о передаче технологий по вакцинам от COVID-19
Россия делится технологиями и опытом борьбы с коронавирусом, жизнь и здоровье превыше политических и финансовых выгод и не могут быть предметом торга, заявил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:42
2021-12-16T17:42
2021-12-16T17:49
россия
распространение коронавируса
политика
вакцинация
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
вакцины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия делится технологиями и опытом борьбы с коронавирусом, жизнь и здоровье превыше политических и финансовых выгод и не могут быть предметом торга, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод. И не может быть предметом торга", - сказал он на церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки.
https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764052057.html
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россия, политика, вакцинация, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19
17:42 16.12.2021 (обновлено: 17:49 16.12.2021)
Мишустин ответил на вопрос о передаче технологий по вакцинам от COVID-19
Премьер-министр Мишустин: Россия делится технологиями и опытом борьбы с COVID-19