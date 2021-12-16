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Вакцине против омикрон-штамма потребуется регистрация, заявила Голикова
Вакцине против омикрон-штамма потребуется регистрация, заявила Голикова - РИА Новости, 16.12.2021
Вакцине против омикрон-штамма потребуется регистрация, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что если из-за "омикрона" потребуется новая вакцина от коронавируса, то она будет регистрироваться. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:33
2021-12-16T14:33
2021-12-16T14:33
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что если из-за "омикрона" потребуется новая вакцина от коронавируса, то она будет регистрироваться."Если потребуется какая-то новая вакцина, то она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией. Ровно так, как это делается во всем мире", - сказала она, выступая в Госдуме."Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши ученые, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют свои вакцины, которые они разработали, на эффективность против нового штамма", - добавила она, напомнив, что в ближайшие недели ученые должны ответить на вопрос об эффективности существующих вакцин против этого штамма.
РИА Новости
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Вакцине против омикрон-штамма потребуется регистрация, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: вакцина против омикрон-штамма будет регистрироваться