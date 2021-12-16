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В США подали в суд из-за принуждения выйти на работу в ураган, сообщили СМИ
В США подали в суд из-за принуждения выйти на работу в ураган, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.12.2021
В США подали в суд из-за принуждения выйти на работу в ураган, сообщили СМИ
Наемные работники свечного завода в американском штате Кентукки, которое разрушил ураган, подали в суд на руководство за то, что их не выпускали, несмотря на... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:42
2021-12-16T22:42
в мире
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сша
миссури
джо байден
энди бешир
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Наемные работники свечного завода в американском штате Кентукки, которое разрушил ураган, подали в суд на руководство за то, что их не выпускали, несмотря на предупреждение о приближающейся стихии, пишут американские СМИ."Несколько пострадавших работников свечной фабрики, разрушенной торнадо, подали в суд на производителя", - сообщает CBS.Фабрика в предпраздничный период работала круглосуточно и без выходных, в ночь урагана на предприятии было около 110 человек. Руководство компании утверждает, что спасти удалось 102, восемь человек погибли. Пока в штате пропавшими без вести числятся более 100 человек, 75 погибли, личности нескольких жертв не установлены.В судебном иске, по данных СМИ, сотрудники фабрики утверждают, что руководство вынудило их выйти на работу, "хотя знало или должно было знать о надвигающемся торнадо и серьезной опасности для здоровья и жизни работников". Они указывают, что им не разрешили покинуть рабочие места под угрозой увольнений, даже после предупреждения о стихии.На этом фоне местные СМИ отмечают героизм сотрудника управления тюрем Роберта Дэниэла. В рамках совместной программы свечной фабрики и пенитенциарного учреждения заключенным давали возможность заработать и побывать за пределами места содержания. Даниэл конвоировал группу из семерых, когда начался ураган, он пропустил их вперед в дыру в стене, а сам погиб. Дэниэл работал на новом месте первую неделю.Под завалами фабрики никого не надеются найти живыми, заявили раньше в руководстве штата.К гибели шести человек, как сообщалось, привело разрушение склада онлайн-ритейлера Amazon в Иллинойсе.Всего от ураганов в США погибли до 90 человек. Свыше 380 тысяч потребителей остались без электричества. Кентукки пострадал от стихийного бедствия сильнее других штатов. Как заявил губернатор штата Энди Бешир, погибшим - от двух месяцев до 98 лет. В среду в регионе побывал президент США Джо Байден.Торнадо и ураганы накрыли целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.
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в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден, энди бешир
22:42 16.12.2021
 
В США подали в суд из-за принуждения выйти на работу в ураган, сообщили СМИ

CBS: в США работники завода подавили в суд из-за принуждения выйти на работу в ураган

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Наемные работники свечного завода в американском штате Кентукки, которое разрушил ураган, подали в суд на руководство за то, что их не выпускали, несмотря на предупреждение о приближающейся стихии, пишут американские СМИ.
"Несколько пострадавших работников свечной фабрики, разрушенной торнадо, подали в суд на производителя", - сообщает CBS.
Фабрика в предпраздничный период работала круглосуточно и без выходных, в ночь урагана на предприятии было около 110 человек. Руководство компании утверждает, что спасти удалось 102, восемь человек погибли. Пока в штате пропавшими без вести числятся более 100 человек, 75 погибли, личности нескольких жертв не установлены.
В судебном иске, по данных СМИ, сотрудники фабрики утверждают, что руководство вынудило их выйти на работу, "хотя знало или должно было знать о надвигающемся торнадо и серьезной опасности для здоровья и жизни работников". Они указывают, что им не разрешили покинуть рабочие места под угрозой увольнений, даже после предупреждения о стихии.
На этом фоне местные СМИ отмечают героизм сотрудника управления тюрем Роберта Дэниэла. В рамках совместной программы свечной фабрики и пенитенциарного учреждения заключенным давали возможность заработать и побывать за пределами места содержания. Даниэл конвоировал группу из семерых, когда начался ураган, он пропустил их вперед в дыру в стене, а сам погиб. Дэниэл работал на новом месте первую неделю.
Под завалами фабрики никого не надеются найти живыми, заявили раньше в руководстве штата.
К гибели шести человек, как сообщалось, привело разрушение склада онлайн-ритейлера Amazon в Иллинойсе.
Всего от ураганов в США погибли до 90 человек. Свыше 380 тысяч потребителей остались без электричества. Кентукки пострадал от стихийного бедствия сильнее других штатов. Как заявил губернатор штата Энди Бешир, погибшим - от двух месяцев до 98 лет. В среду в регионе побывал президент США Джо Байден.
Торнадо и ураганы накрыли целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.
Вывеска завода Tesla - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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В миреАрканзасСШАМиссуриДжо БайденЭнди Бешир
 
 
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