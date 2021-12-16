Кубань, Приморье, Латинская Америка: на Украине захотели заморские территории

20:47 16.12.2021 (обновлено: 21:00 16.12.2021)
На Украине захотели присоединить Приморье как "заморскую территорию"
Генерал СБУ Ягун захотел присоединить Приморье и Кубань как "заморские территории"
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире "Черноморской ТРК" рассказал о желании Киева присоединить зарубежные территории, населенные украинцами, по примеру французских заморских департаментов.
По его словам, этот вопрос рассматривался в период президентства Петра Порошенко — в 2018 году.
"Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории", — сказал Ягун.
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"Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах, Воронежской области", — продолжил он.
Затем Ягун упомянул о населенных украинским народом частях Латинской Америки, но, по его словам, с этими планами были "непонятные моменты".
"Эти вопросы поднимались, что украинское государство будет не просто помогать, а включит в свой состав как заморские, грубо говоря, территории", — подытожил генерал.
Киевские политики и общественные деятели регулярно выдвигают разнообразные территориальные претензии, в основном в отношении российских регионов. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
Писатель и философ Петр Кралюк опубликовал несколько статей, в которых предъявил претензии на обширные территории, входящие в состав России: Кубань, Поволжье, Черноземье, юг Сибири и Дальнего Востока.
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