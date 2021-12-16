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Кубань, Приморье, Латинская Америка: на Украине захотели заморские территории
На Украине захотели присоединить Приморье как "заморскую территорию" - РИА Новости, 16.12.2021
Кубань, Приморье, Латинская Америка: на Украине захотели заморские территории
Бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире "Черноморской ТРК" рассказал о желании Киева присоединить зарубежные территории, населенные украинцами, по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:47
2021-12-16T21:00
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире "Черноморской ТРК" рассказал о желании Киева присоединить зарубежные территории, населенные украинцами, по примеру французских заморских департаментов.По его словам, этот вопрос рассматривался в период президентства Петра Порошенко — в 2018 году."Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории", — сказал Ягун.Генерал уточнил, что на Канаду на Украине не претендовали, но хотели включить в состав "клины" — регионы, принадлежащие России, в том числе Приморский край. "Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах, Воронежской области", — продолжил он.Затем Ягун упомянул о населенных украинским народом частях Латинской Америки, но, по его словам, с этими планами были "непонятные моменты"."Эти вопросы поднимались, что украинское государство будет не просто помогать, а включит в свой состав как заморские, грубо говоря, территории", — подытожил генерал.Киевские политики и общественные деятели регулярно выдвигают разнообразные территориальные претензии, в основном в отношении российских регионов. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.Писатель и философ Петр Кралюк опубликовал несколько статей, в которых предъявил претензии на обширные территории, входящие в состав России: Кубань, Поволжье, Черноземье, юг Сибири и Дальнего Востока.
https://ria.ru/20211208/voyna-1762830895.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
20:47 16.12.2021 (обновлено: 21:00 16.12.2021)
 
На Украине захотели присоединить Приморье как "заморскую территорию"

Генерал СБУ Ягун захотел присоединить Приморье и Кубань как "заморские территории"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире "Черноморской ТРК" рассказал о желании Киева присоединить зарубежные территории, населенные украинцами, по примеру французских заморских департаментов.
По его словам, этот вопрос рассматривался в период президентства Петра Порошенко — в 2018 году.
"Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории", — сказал Ягун.
Генерал уточнил, что на Канаду на Украине не претендовали, но хотели включить в состав "клины" — регионы, принадлежащие России, в том числе Приморский край.
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"Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах, Воронежской области", — продолжил он.
Затем Ягун упомянул о населенных украинским народом частях Латинской Америки, но, по его словам, с этими планами были "непонятные моменты".
"Эти вопросы поднимались, что украинское государство будет не просто помогать, а включит в свой состав как заморские, грубо говоря, территории", — подытожил генерал.
Киевские политики и общественные деятели регулярно выдвигают разнообразные территориальные претензии, в основном в отношении российских регионов. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
Писатель и философ Петр Кралюк опубликовал несколько статей, в которых предъявил претензии на обширные территории, входящие в состав России: Кубань, Поволжье, Черноземье, юг Сибири и Дальнего Востока.
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