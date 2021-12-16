https://ria.ru/20211216/ugon-1764081901.html
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь - РИА Новости, 16.12.2021
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь
Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:39
2021-12-16T16:39
2021-12-16T16:39
происшествия
таврический район
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Вечером 14 декабря в дежурную часть Таврического района сообщили об угоне скорой в поселке Таврическое. Сотрудники ДПС выдвинулись на место, и во время движения их остановил встречный автомобиль, водитель которого видел, как скорая помощь едет в сторону деревни Любомировки.После чего сотрудники полиции нашли застрявшую в снегу "скорую". Угонщик пытался сбежать, но 31-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу."Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля", - пояснили в пресс-службе ведомства.Сам угонщик вину не отрицал, свой поступок сотрудникам ДПС он объяснил тем, что был пьян и просто хотел покататься."Теперь любитель прокатиться без спроса на спецавтомобиле в свою криминальную биографию к статьям "убийство" и "кража" добавит новую статью - "угон", - добавили в пресс-службе областного УМВД.
https://ria.ru/20211027/ugon-1756431794.html
https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html
таврический район
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таврический район, омская область
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь
В Омской области полицейские задержали мужчину, который угнал машину скорой помощи
ОМСК, 16 дек - РИА Новости.
Полицейские Таврического района Омской области
задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Вечером 14 декабря в дежурную часть Таврического района
сообщили об угоне скорой в поселке Таврическое. Сотрудники ДПС выдвинулись на место, и во время движения их остановил встречный автомобиль, водитель которого видел, как скорая помощь едет в сторону деревни Любомировки.
После чего сотрудники полиции нашли застрявшую в снегу "скорую". Угонщик пытался сбежать, но 31-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу.
"Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Сам угонщик вину не отрицал, свой поступок сотрудникам ДПС он объяснил тем, что был пьян и просто хотел покататься.
"Теперь любитель прокатиться без спроса на спецавтомобиле в свою криминальную биографию к статьям "убийство" и "кража" добавит новую статью - "угон", - добавили в пресс-службе областного УМВД.