Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/ugon-1764081901.html
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь - РИА Новости, 16.12.2021
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь
Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:39
2021-12-16T16:39
происшествия
таврический район
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Вечером 14 декабря в дежурную часть Таврического района сообщили об угоне скорой в поселке Таврическое. Сотрудники ДПС выдвинулись на место, и во время движения их остановил встречный автомобиль, водитель которого видел, как скорая помощь едет в сторону деревни Любомировки.После чего сотрудники полиции нашли застрявшую в снегу "скорую". Угонщик пытался сбежать, но 31-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу."Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля", - пояснили в пресс-службе ведомства.Сам угонщик вину не отрицал, свой поступок сотрудникам ДПС он объяснил тем, что был пьян и просто хотел покататься."Теперь любитель прокатиться без спроса на спецавтомобиле в свою криминальную биографию к статьям "убийство" и "кража" добавит новую статью - "угон", - добавили в пресс-службе областного УМВД.
https://ria.ru/20211027/ugon-1756431794.html
https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html
таврический район
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таврический район, омская область
16:39 16.12.2021
 
В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь

В Омской области полицейские задержали мужчину, который угнал машину скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Вечером 14 декабря в дежурную часть Таврического района сообщили об угоне скорой в поселке Таврическое. Сотрудники ДПС выдвинулись на место, и во время движения их остановил встречный автомобиль, водитель которого видел, как скорая помощь едет в сторону деревни Любомировки.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 10:31
Во Владимирской области подростков заподозрили в угоне скорой
После чего сотрудники полиции нашли застрявшую в снегу "скорую". Угонщик пытался сбежать, но 31-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу.
"Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Сам угонщик вину не отрицал, свой поступок сотрудникам ДПС он объяснил тем, что был пьян и просто хотел покататься.
"Теперь любитель прокатиться без спроса на спецавтомобиле в свою криминальную биографию к статьям "убийство" и "кража" добавит новую статью - "угон", - добавили в пресс-службе областного УМВД.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 15:15
Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве
 
ПроисшествияТаврический районОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson