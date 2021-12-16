https://ria.ru/20211216/ugon-1764081901.html

В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь

В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь - РИА Новости, 16.12.2021

В Омской области задержали мужчину, угнавшего скорую помощь

Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:39

2021-12-16T16:39

2021-12-16T16:39

происшествия

таврический район

омская область

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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Вечером 14 декабря в дежурную часть Таврического района сообщили об угоне скорой в поселке Таврическое. Сотрудники ДПС выдвинулись на место, и во время движения их остановил встречный автомобиль, водитель которого видел, как скорая помощь едет в сторону деревни Любомировки.После чего сотрудники полиции нашли застрявшую в снегу "скорую". Угонщик пытался сбежать, но 31-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу."Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля", - пояснили в пресс-службе ведомства.Сам угонщик вину не отрицал, свой поступок сотрудникам ДПС он объяснил тем, что был пьян и просто хотел покататься."Теперь любитель прокатиться без спроса на спецавтомобиле в свою криминальную биографию к статьям "убийство" и "кража" добавит новую статью - "угон", - добавили в пресс-службе областного УМВД.

https://ria.ru/20211027/ugon-1756431794.html

https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html

таврический район

омская область

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происшествия, таврический район, омская область