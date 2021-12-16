https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764118187.html

В Белоруссии и Казахстане появятся коммерческие представители Удмуртии

В Белоруссии и Казахстане появятся коммерческие представители Удмуртии - РИА Новости, 16.12.2021

В Белоруссии и Казахстане появятся коммерческие представители Удмуртии

Коммерческие представители Удмуртии появятся в 2022 году в Белоруссии и Казахстане для сопровождения экспортных контрактов и поиска иностранных покупателей,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:28

2021-12-16T19:28

2021-12-16T19:28

удмуртская республика

экономика

технологии

казахстан

белоруссия

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

россия

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УФА, 16 дек – РИА Новости. Коммерческие представители Удмуртии появятся в 2022 году в Белоруссии и Казахстане для сопровождения экспортных контрактов и поиска иностранных покупателей, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии."С 2022 года в Удмуртии будет создана сеть коммерческих представителей республики за рубежом. В задачи коммерческого представителя будет входить сопровождение экспортных контрактов, поиск иностранных покупателей и организация переговоров, организация бизнес-миссий и стендов на международных выставках, анализ локальных тендеров и другое. Пилотными странами в 2022 году станут Беларусь и Казахстан", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания экспортного совета при главе Удмуртии.Со ссылкой на руководителя региона Александра Бречалова сообщается, что за 9 месяцев 2021 года Удмуртия занимает третье место среди регионов России по темпу роста несырьевого неэнергетического экспорта с приростом почти 156%. "Но наша задача, поставленная президентом России, - это 70% прироста несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году. Это означает, что мы должны расти на 15% ежегодно. Для нас это серьезный вызов, но уверен, что это абсолютно достижимая цель: каждый предприниматель Удмуртии может конкурировать на глобальном рынке", - приводятся слова Бречалова.Руководитель республики представил участникам программу экспортного кешбэка. По ней экспортерам будет возмещаться часть затрат, связанных с экспортом продукции. Это касается компаний, которые экспортируют услуги или продукцию высоких переделов: это продукция машиностроения, фармацевтическая продукция, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, игрушки, полиграфия, многие продукты питания.Поясняется, что субсидироваться будут затраты на доставку, хранение, аренду складских помещений, онлайн-продвижение, адаптацию продуктов с учетом спроса на зарубежных рынках. Кешбэк вернется в размере 30% от произведенных налоговых отчислений в бюджет Удмуртии, но не более 500 тысяч рублей."Корпорация развития региона представила планы по экспортной деятельности на 2022 год. Основными задачами будут обучение в экспортных акселераторах, развитие электронной торговли, индивидуальное сопровождение экспортеров, создание Особой экономической зоны и привлечение в ОЭЗ экспортно ориентированных резидентов", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20211216/fap-1764113288.html

https://ria.ru/20211215/udmurtiya-1763933098.html

казахстан

белоруссия

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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экономика, технологии, казахстан, белоруссия, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия