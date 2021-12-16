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В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди
В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 16.12.2021
В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди
Национальный архив США обнародовал новую порцию документов, посвященных расследованию убийства президента Джона Кеннеди. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T04:40
2021-12-16T07:21
в мире
сша
ссср
джон кеннеди (политик)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Национальный архив США обнародовал новую порцию документов, посвященных расследованию убийства президента Джона Кеннеди.Для установления обстоятельств происшествия, согласно архивным материалам, проверялись сведения о коммунистах и либералах.Самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. В нем говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее. Встреча прошла 8 октября 1941 года. Организовать ее посоветовал Герберт Биберман, который с 1938 года участвовал в работе голливудской лиги против нацизма, а в 1940 он же был в счетном комитете форума мира, указано в документах. В сентябре 1940 года его называли сторонником коммунистического фронта.Позднее, 19 декабря 1947 года, ЦРУ оформило малопонятный документ о том, что в ноябре-декабре нечего сообщить о трех субъектах, указанных буквой Л и порядковым номером, а отчет о четвертом "приложен". Записка от 1978 года, дополняющая документ, указывает, что он запрошен комиссией по расследованию убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.Теории о причастности СССРТеории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.В одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву, в частности пассаж о том, что он получил визу в рекордные сроки. Обычно визу дают за неделю-две, а Освальд получил ее быстрее, указывает автор доклада."Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве", - сообщал офис в Хельсинки."Польский водитель советского посольства"Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское диппредставительство, что правительство СССР может быть причастно к преступлению, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США.Источник представлен как "польский водитель советского посольства в городе". В документе говорится, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года.В дальнейшем ссылки на эту информацию повторяются в отчетах ЦРУ.Убийство КеннедиДжон Фицджералд Кеннеди - 35-й президент США (1961—1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.Ли Харви Освальд - единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди. По закону США умерший не может быть судим, но по выводам Комиссии Уоррена он назван убийцей.Бывший морской пехотинец США, некоторое время живший (октябрь 1959 — июнь 1962) в Советском Союзе, Освальд был первоначально арестован за убийство полицейского примерно через 40 минут после того, как был застрелен Кеннеди. Освальд, подозреваемый также в убийстве Кеннеди, отрицал свою причастность к обоим преступлениям.Согласно выводам Комиссии Уоррена (1964), Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в городе Даллас, штат Техас (в результате которых президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли был тяжело ранен, а один из прохожих получил легкое ранение), а затем убил местного полицейского. Согласно выводам комиссии, он "действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи".Сам Освальд был застрелен спустя два дня после задержания владельцем ночного клуба Джеком Руби, умершим спустя три года от рака легких.
https://ria.ru/20211215/falshivye-1763952460.html
https://ria.ru/20211103/dallas-1757551299.html
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в мире, сша, ссср, джон кеннеди (политик)
04:40 16.12.2021 (обновлено: 07:21 16.12.2021)
 
В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Управление архивов США опубликовало документы об убийстве президента Джона Кеннеди

© AP PhotoЛи Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963
Ли Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Национальный архив США обнародовал новую порцию документов, посвященных расследованию убийства президента Джона Кеннеди.
Для установления обстоятельств происшествия, согласно архивным материалам, проверялись сведения о коммунистах и либералах.
Самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. В нем говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее. Встреча прошла 8 октября 1941 года. Организовать ее посоветовал Герберт Биберман, который с 1938 года участвовал в работе голливудской лиги против нацизма, а в 1940 он же был в счетном комитете форума мира, указано в документах. В сентябре 1940 года его называли сторонником коммунистического фронта.
Позднее, 19 декабря 1947 года, ЦРУ оформило малопонятный документ о том, что в ноябре-декабре нечего сообщить о трех субъектах, указанных буквой Л и порядковым номером, а отчет о четвертом "приложен". Записка от 1978 года, дополняющая документ, указывает, что он запрошен комиссией по расследованию убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Теории о причастности СССР

Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.

В одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву, в частности пассаж о том, что он получил визу в рекордные сроки. Обычно визу дают за неделю-две, а Освальд получил ее быстрее, указывает автор доклада.

"Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве", - сообщал офис в Хельсинки.
Логотип ФБР (Федеральное бюро расследований) - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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"Польский водитель советского посольства"

Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское диппредставительство, что правительство СССР может быть причастно к преступлению, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США.
Источник представлен как "польский водитель советского посольства в городе". В документе говорится, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года.

В дальнейшем ссылки на эту информацию повторяются в отчетах ЦРУ.
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Убийство Кеннеди

Джон Фицджералд Кеннеди - 35-й президент США (1961—1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.
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7 июля, 15:43
Случаи убийств первых лиц государств в мире
Ли Харви Освальд - единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди. По закону США умерший не может быть судим, но по выводам Комиссии Уоррена он назван убийцей.
Бывший морской пехотинец США, некоторое время живший (октябрь 1959 — июнь 1962) в Советском Союзе, Освальд был первоначально арестован за убийство полицейского примерно через 40 минут после того, как был застрелен Кеннеди. Освальд, подозреваемый также в убийстве Кеннеди, отрицал свою причастность к обоим преступлениям.
Согласно выводам Комиссии Уоррена (1964), Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в городе Даллас, штат Техас (в результате которых президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли был тяжело ранен, а один из прохожих получил легкое ранение), а затем убил местного полицейского. Согласно выводам комиссии, он "действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи".
Сам Освальд был застрелен спустя два дня после задержания владельцем ночного клуба Джеком Руби, умершим спустя три года от рака легких.
 
В миреСШАСССРДжон Кеннеди (политик)
 
 
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