https://ria.ru/20211216/tsoy-1763989331.html
Джоанна Стингрей в 2022 году выпустит книгу к 60-летию Виктора Цоя
Джоанна Стингрей в 2022 году выпустит книгу к 60-летию Виктора Цоя - РИА Новости, 16.12.2021
Джоанна Стингрей в 2022 году выпустит книгу к 60-летию Виктора Цоя
Продюсер и писательница Джоанна Стингрей рассказала в интервью РИА Новости о том, что в 2022 году планирует выпустить свою шестую книгу, посвященную 60-летию со РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:24
2021-12-16T10:24
2021-12-16T10:24
культура
виктор цой
новости культуры
книги
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продюсер и писательница Джоанна Стингрей рассказала в интервью РИА Новости о том, что в 2022 году планирует выпустить свою шестую книгу, посвященную 60-летию со дня рождения музыканта Виктора Цоя.В данный момент в России вышло пять ее книг: "Стингрей в Стране Чудес", "Стингрей в Зазеркалье", "Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы", "Подлинная история русского рока", а также "Русский рок: Конец андеграунда". Примечательно, что певица выпускает книги в хронологическом порядке истории ее приключений в СССР."Я сделаю отступление от хронологического порядка выпуска моих книг ввиду того, что в следующем году, в июне, 60 лет могло бы исполниться Цою. Моя следующая книга будет полностью посвящена Виктору, я хочу отдать ему дать уважения как моему замечательному другу", - рассказала Стингрей РИА Новости.Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
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виктор цой, новости культуры, книги, музыка
Джоанна Стингрей в 2022 году выпустит книгу к 60-летию Виктора Цоя
Певица Джоанна Стингрей в 2022 г выпустит книгу к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продюсер и писательница Джоанна Стингрей рассказала в интервью РИА Новости о том, что в 2022 году планирует выпустить свою шестую книгу, посвященную 60-летию со дня рождения музыканта Виктора Цоя.
В данный момент в России вышло пять ее книг: "Стингрей в Стране Чудес", "Стингрей в Зазеркалье", "Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы", "Подлинная история русского рока", а также "Русский рок: Конец андеграунда". Примечательно, что певица выпускает книги в хронологическом порядке истории ее приключений в СССР.
"Я сделаю отступление от хронологического порядка выпуска моих книг ввиду того, что в следующем году, в июне, 60 лет могло бы исполниться Цою. Моя следующая книга будет полностью посвящена Виктору, я хочу отдать ему дать уважения как моему замечательному другу", - рассказала Стингрей РИА Новости.
Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.